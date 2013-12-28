Tento produkt už nie je dostupný
Výkonný, čistý a veľkolepý zvuk
Hi-Fi systém FWM6000/10 rozpumpuje vašu hudbu naplno vďaka výkonu 550 W RMS a 7500 W PMPO. Subwoofer vytvára bohaté basové tóny, zatiaľ čo technológia UniSound prináša čistý a prirodzene znejúci zvuk. Hudbu si môžete vychutnať zo zariadení USB a prenosných hudobných prehrávačov.
550 W
Pripravte sa na hudbu, ktorá je jednoznačne jasnejšia a prirodzenejšia. Technológia UniSound sa opiera o skúsenosti v oblasti akustického dizajnu a technológie výroby, vďaka čomu reprodukuje zvuk tak, ako bol skomponovaný. Pri bežných reproduktorov vychádza zvuk z výškového a basového reproduktora z rôznych miest. To vytvára silné rušenie a skresľuje zvuk, výsledkom čoho je neprirodzený, dvojrozmerný a pridusený zvuk. UniSound však vašu hudbu oslobodí tak, že umiestňuje výškový a basový reproduktor na jedinečné miesto a využíva dôvtipnú kombinovanú konštrukciu, ktorá výrazne znižuje rušenie a vytvára prirodzený zvuk na nerozoznanie od originálu.
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Odporúča tento produkt
Wooj3Q
28/12/2013
Polska
Świetny do domowego zacisza, jak i do zastąpienia Kina Domowego
Wieża ma bardzo czysty dźwięk , świetny wygląd, jeszcze lepszą wielozadaniowość, Jest świetny na imprezy *karaoke*, zamiast kina domowego, oraz odtwarza wiele formatów z różnych nośników. No i możliwość nagrywania na nośnik USB. Zdecydowanie Polecam. dobra cena, lepsza jakość.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FWM6000 Miniwieża Hi-Fi
Zariadenie nesmiete nadmerne používať s hladinou hlasitosti vyššou ako 85 decibelov, pretože by to mohlo poškodiť váš sluch.