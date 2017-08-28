Tento produkt už nie je dostupný
Bluetooth®
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
Dvojitý zosilňovač poskytuje vylepšený zvukový výkon – zníži intermoduláciu medzi basovým reproduktorom a výškovým reproduktorom, keďže každý prevodník je zosilňovaný vlastným vyhradeným zosilňovačom. Výsledkom je hlboký a výkonný basový zvuk, ktorý má vysoký účinok bez toho, aby príliš zasahoval do vyšších frekvencií, takže sa zachová ich čistota a detaily. Pri použití v kombinácii s precíznou konštrukciou aktívnych výhybiek sa dosahuje lepšia kontrola fázovej a frekvenčnej odozvy každého prevodníka, vďaka čomu sa dosahuje vyváženejší a prirodzenejší zvuk.
Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.
4.4
z 5
7
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Hovy
28/08/2017
Česká republika
Super
Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Hi-Fi minisystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Hi-Fi minisystém
leuz
16/05/2016
Česká republika
Jedním slovem-super.
Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Hi-Fi minisystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Hi-Fi minisystém
adaśko123
29/12/2016
Polska
tania głośna ładna
bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Miniwieża Hi-Fi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Miniwieża Hi-Fi