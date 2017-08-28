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  • Pôsobivá hudba bezdrôtovo
  • Pôsobivá hudba bezdrôtovo
  • Pôsobivá hudba bezdrôtovo
  • Pôsobivá hudba bezdrôtovo
  • Pôsobivá hudba bezdrôtovo
  • Pôsobivá hudba bezdrôtovo

Tento produkt už nie je dostupný

Mini HiFi systém

FX10/12

4.4
| (7) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
Pôsobivá hudba bezdrôtovo
Prenášajte hudbu bezdrôtovo cez rozhranie Bluetooth® z akéhokoľvek zariadenia. Dvojitý zosilňovač poskytuje lepšiu kvalitu zvuku a celkový výstupný výkon 230 W RMS dodá hudbe ten správny náboj.
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Pôsobivá hudba bezdrôtovo

  • Bluetooth®

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Dvojitý zosilňovač pre lepší zvukový výkon

Dvojitý zosilňovač pre lepší zvukový výkon

Dvojitý zosilňovač poskytuje vylepšený zvukový výkon – zníži intermoduláciu medzi basovým reproduktorom a výškovým reproduktorom, keďže každý prevodník je zosilňovaný vlastným vyhradeným zosilňovačom. Výsledkom je hlboký a výkonný basový zvuk, ktorý má vysoký účinok bez toho, aby príliš zasahoval do vyšších frekvencií, takže sa zachová ich čistota a detaily. Pri použití v kombinácii s precíznou konštrukciou aktívnych výhybiek sa dosahuje lepšia kontrola fázovej a frekvenčnej odozvy každého prevodníka, vďaka čomu sa dosahuje vyváženejší a prirodzenejší zvuk.

MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu

MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

7

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

4
3
2

28/08/2017

Česká republika

Česká republika

Super

Super zvuk, jsem spokojen. Akorát se BT nechce spárovat se Sony Xperia A, takže přes BT si z mobilu muziku nepustím.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Hi-Fi minisystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Hi-Fi minisystém

16/05/2016

Česká republika

Česká republika

Jedním slovem-super.

Nádherný výrobek,bude ozdobou v každé domácnosti.Perfektní zvuk,prostě 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Hi-Fi minisystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Hi-Fi minisystém

29/12/2016

Polska

Polska

tania głośna ładna

bardzo bardzo polecam ponieważ uważam że wieża spełni oczekiwania każdego nie dowierzasz to kup i sam się przekonaj

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Miniwieża Hi-Fi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX10 Miniwieża Hi-Fi

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