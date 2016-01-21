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Tento produkt už nie je dostupný

Mini HiFi systém

FX15/12

4.1

| (7) Recenzie

Skvelý zvuk bezdrôtovo

Prenášajte hudbu bezdrôtovo prostredníctvom rozhrania Bluetooth® z akéhokoľvek zariadenia pomocou okamžitého párovania s technológiou NFC. Dvojitý zosilňovač poskytuje lepšiu kvalitu zvuku a celkový výstupný výkon 180 W RMS dodá hudbe ten správny náboj.

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Skvelý zvuk bezdrôtovo

  • Bluetooth® a NFC

  • max. 180 W, dvojitý zosilňovač

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Dvojitý zosilňovač pre lepší zvukový výkon

Dvojitý zosilňovač pre lepší zvukový výkon

Dvojitý zosilňovač poskytuje vylepšený zvukový výkon – zníži intermoduláciu medzi basovým reproduktorom a výškovým reproduktorom, keďže každý prevodník je zosilňovaný vlastným vyhradeným zosilňovačom. Výsledkom je hlboký a výkonný basový zvuk, ktorý má vysoký účinok bez toho, aby príliš zasahoval do vyšších frekvencií, takže sa zachová ich čistota a detaily. Pri použití v kombinácii s precíznou konštrukciou aktívnych výhybiek sa dosahuje lepšia kontrola fázovej a frekvenčnej odozvy každého prevodníka, vďaka čomu sa dosahuje vyváženejší a prirodzenejší zvuk.

MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu

MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.1

z 5

7

Recenzie

2
1

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Hi-Fi minisystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Hi-Fi minisystém

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Miniwieża Hi-Fi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Miniwieża Hi-Fi

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Minisistem Hi-Fi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Minisistem Hi-Fi

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