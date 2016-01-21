Tento produkt už nie je dostupný
FX15/12
Skvelý zvuk bezdrôtovo
Prenášajte hudbu bezdrôtovo prostredníctvom rozhrania Bluetooth® z akéhokoľvek zariadenia pomocou okamžitého párovania s technológiou NFC. Dvojitý zosilňovač poskytuje lepšiu kvalitu zvuku a celkový výstupný výkon 180 W RMS dodá hudbe ten správny náboj.
Bluetooth® a NFC
max. 180 W, dvojitý zosilňovač
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
Dvojitý zosilňovač poskytuje vylepšený zvukový výkon – zníži intermoduláciu medzi basovým reproduktorom a výškovým reproduktorom, keďže každý prevodník je zosilňovaný vlastným vyhradeným zosilňovačom. Výsledkom je hlboký a výkonný basový zvuk, ktorý má vysoký účinok bez toho, aby príliš zasahoval do vyšších frekvencií, takže sa zachová ich čistota a detaily. Pri použití v kombinácii s precíznou konštrukciou aktívnych výhybiek sa dosahuje lepšia kontrola fázovej a frekvenčnej odozvy každého prevodníka, vďaka čomu sa dosahuje vyváženejší a prirodzenejší zvuk.
Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.
4.1
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Recenzie
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Hi-Fi minisystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Hi-Fi minisystém
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Miniwieża Hi-Fi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Miniwieża Hi-Fi
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Minisistem Hi-Fi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX15 Minisistem Hi-Fi