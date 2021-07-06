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  • Skvelý zvuk bezdrôtovo
  • Skvelý zvuk bezdrôtovo
  • Skvelý zvuk bezdrôtovo
  • Skvelý zvuk bezdrôtovo
  • Skvelý zvuk bezdrôtovo
  • Skvelý zvuk bezdrôtovo

Tento produkt už nie je dostupný

Mini HiFi systém

FX25/12

4.5
| (12) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Skvelý zvuk bezdrôtovo
Prenášajte hudbu bezdrôtovo prostredníctvom rozhrania Bluetooth® z akéhokoľvek zariadenia pomocou okamžitého párovania s technológiou NFC. Dvojitý zosilňovač poskytuje lepšiu kvalitu zvuku a celkový výstupný výkon 300 W RMS vytvorí úžasný a mohutný zvuk.
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Skvelý zvuk bezdrôtovo

  • Bluetooth® a NFC

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu

MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu

Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

12

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
1

06/07/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.

Nevýhody

Krátké kabely.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Hi-Fi minisystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Hi-Fi minisystém

29/12/2016

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem velice spokojen.

Jediná slabina, která mi znepřijemnila zapojení hifi systému je délka kabeláže z reprobeden do hifi příjímače. Proč nelze používat podsvícení jenom jako světlo,které pouze svítí proč ta blikací alternativa?

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Hi-Fi minisystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Hi-Fi minisystém

25/01/2018

Polska

Polska

swietna

użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Miniwieża Hi-Fi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Miniwieża Hi-Fi

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