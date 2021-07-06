Tento produkt už nie je dostupný
Bluetooth® a NFC
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.
Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.
4.5
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Alda37
06/07/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Výrobek má skvělé funkce a zvuk, ale repro má velmi krátké kabely.
Nevýhody
Krátké kabely.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Hi-Fi minisystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Hi-Fi minisystém
riwrades
29/12/2016
Česká republika
S produktem jsem velice spokojen.
Jediná slabina, která mi znepřijemnila zapojení hifi systému je délka kabeláže z reprobeden do hifi příjímače. Proč nelze používat podsvícení jenom jako světlo,které pouze svítí proč ta blikací alternativa?
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Hi-Fi minisystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Hi-Fi minisystém
rafał1979
25/01/2018
Polska
swietna
użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Miniwieża Hi-Fi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FX25 Miniwieża Hi-Fi