FY1114/10
Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
Účinné čistenie NanoProtect
Filtrácia častíc 0,02 µm*
Jednoduchá inštalácia
Stačí vybrať filter z balenia, vymeniť použitý filter v spotrebiči a stlačiť tlačidlo vynulovania na používateľskom rozhraní
Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vás okamžite upozorní na potrebu výmeny filtra. Ak filter alebo zvlhčovací kotúč rýchlo nevymeníte, zariadenie prestane fungovať, aby nebežalo zbytočne, keďže filter alebo kotúč je neúčinný. Tak sa zaručí, že stále dýchate zdravý vzduch.
Filter NanoProtect účinne odstraňuje nečistoty už od veľkosti 0,02 µm* vrátane jemného prachu, peľu, prachových roztočov, baktérií a niektorých vírusov. Povrchová plocha filtra po rozložení pokrýva 1,17 m2 na zabezpečenie vysokej kapacity filtrovania. Znížte počet alergénov a chráňte sa pred alergickými príznakmi.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Testované nemeckou spoločnosťou IUTA. Podľa správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy a koronavírus SARS väčšie ako 20 nanometrov (0,02 μm).