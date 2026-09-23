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Všetky rady

  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1

Filter NanoProtect série 1

FY1114/10

Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel

Účinné čistenie NanoProtect

Zobraziť všetky výhody

Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel

  • Filtrácia častíc 0,02 µm*

  • Jednoduchá inštalácia

Inštalácia filtra je jednoduchá

Stačí vybrať filter z balenia, vymeniť použitý filter v spotrebiči a stlačiť tlačidlo vynulovania na používateľskom rozhraní

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vás okamžite upozorní na potrebu výmeny filtra. Ak filter alebo zvlhčovací kotúč rýchlo nevymeníte, zariadenie prestane fungovať, aby nebežalo zbytočne, keďže filter alebo kotúč je neúčinný. Tak sa zaručí, že stále dýchate zdravý vzduch.

Účinne odstraňujte nečistoty pomocou filtra NanoProtect

Účinne odstraňujte nečistoty pomocou filtra NanoProtect

Filter NanoProtect účinne odstraňuje nečistoty už od veľkosti 0,02 µm* vrátane jemného prachu, peľu, prachových roztočov, baktérií a niektorých vírusov. Povrchová plocha filtra po rozložení pokrýva 1,17 m2 na zabezpečenie vysokej kapacity filtrovania. Znížte počet alergénov a chráňte sa pred alergickými príznakmi.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované nemeckou spoločnosťou IUTA. Podľa správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy a koronavírus SARS väčšie ako 20 nanometrov (0,02 μm).