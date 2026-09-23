FY5156/10
Nadýchnite sa a pocíťte ten rozdiel
Prvotriedne zvlhčovanie NanoCloud
Technológia NanoCloud
Jednoduché čistenie
Inteligentný dizajn umožňuje jednoduché čistenie a údržbu zvlhčovacieho kotúča. Jednoducho vyberte kotúč spolu s kolieskom kotúča z držiaka kolieska a opláchnite zvlhčovací kotúč pod prúdom vody z vodovodu.
Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vás okamžite upozorní na potrebu výmeny zvlhčovacieho kotúča. Ak zvlhčovací kotúč rýchlo nevymeníte, zariadenie prestane fungovať, aby nebežalo zbytočne. Otočný kotúč nie je nikdy ponorený do vody, prestane sa krútiť, keď je bez vody alebo keď dosiahne vopred nastavenú úroveň vlhkosti. Ventilátor bude ďalej fungovať v režime čistenia a vysuší zvlhčovací kotúč. Tak sa zaručí, že stále dýchate zdravý vzduch.
Neviditeľný vodný opar technológie Philips NanoCloud nevytvára biely prach ani mokré miesta v miestnosti.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Testované na baktériu Staphylococcus Albus a vírus MS2, antibakteriálne vlastnosti testované v súlade s normou GB21551.3 pomocou baktérie Staphylococcus Albus, úvodná koncentrácia je 1 x 105 cfu/m3