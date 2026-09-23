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  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick
  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick

Zvlhčovací kotúč NanoCloud

FY5156/10

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Prvotriedne zvlhčovanie NanoCloud

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  • Technológia NanoCloud

  • Jednoduché čistenie

Jednoduché čistenie zvlhčovacieho kotúča

Inteligentný dizajn umožňuje jednoduché čistenie a údržbu zvlhčovacieho kotúča. Jednoducho vyberte kotúč spolu s kolieskom kotúča z držiaka kolieska a opláchnite zvlhčovací kotúč pod prúdom vody z vodovodu.

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu a potrebu výmeny zvhlčovacieho kotúča

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vás okamžite upozorní na potrebu výmeny zvlhčovacieho kotúča. Ak zvlhčovací kotúč rýchlo nevymeníte, zariadenie prestane fungovať, aby nebežalo zbytočne. Otočný kotúč nie je nikdy ponorený do vody, prestane sa krútiť, keď je bez vody alebo keď dosiahne vopred nastavenú úroveň vlhkosti. Ventilátor bude ďalej fungovať v režime čistenia a vysuší zvlhčovací kotúč. Tak sa zaručí, že stále dýchate zdravý vzduch.

Žiaden biely prach, žiadne vlhké miesta

Neviditeľný vodný opar technológie Philips NanoCloud nevytvára biely prach ani mokré miesta v miestnosti.

Technické špecifikácie

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  1. Testované na baktériu Staphylococcus Albus a vírus MS2, antibakteriálne vlastnosti testované v súlade s normou GB21551.3 pomocou baktérie Staphylococcus Albus, úvodná koncentrácia je 1 x 105 cfu/m3