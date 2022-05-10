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Všetky rady

  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
  • Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*

PerfectCare CompactŽehlička s parným generátorom

GC7846/80

4.7
| (31) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*
Výkonný kontinuálny výstup pary urýchľuje žehlenie bez nutnosti upravovať teplotu, a to vďaka našej technológii OptimalTEMP. Kompaktný a ľahký na jednoduché používanie a skladovanie.
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Jednotka v žehlení

Náš najkompaktnejší generátor pary

Žehlite rýchlejšie s 2­násobným množstvom pary*

  • Max. tlak čerpadla 6,5 baru

  • Zosilnená para až 420 g

  • Nádoba na vodu s objemom 1,5 l

  • Zámok na prenášanie

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše odevy i záclony.

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Technológia OptimalTEMP, bez nutnosti nastavenia teploty

Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.

Bezpečné pre všetky tkaniny na žehlenie s garanciou nespálenia

Bezpečné pre všetky tkaniny na žehlenie s garanciou nespálenia

Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

31

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

3

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Pomocnik

Zehlicku jsem dostala od manzela jelikoz predchozi vyrobek doslouzil.Do nadoby se vejde mnozstvi vody na vyzehleni velke hromady pradla.Zehlicka si sama urcuje intenzitu pary a zehleni dle materialu.Skvele padne do ruky a cisteni ja take velice jednoduche.Krasny moderni design.

Výhody

Snadna manipulace

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Parní generátor

30/06/2023

Україна

Україна

Бомба-це бомба

Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!

Výhody

найкращий

Nevýhody

недоліків немає взагалі

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

01/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Продуктът е страхотен, нишо общо със старите модел

Нямам забележки, компактен, бързо загряващ, плочата е с покритие по което не залепва абсолютно нищо, дори при гладене на деликатни материи. Просто оерфектен продукт.

Výhody

Компактен не като старите и големи генератори коуто заемат много място

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Ютия с парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Ютия с парогенератор

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  1. Až 30 % úspora energie v režime ECO v porovnaní s režimom Turbo podľa normy IEC 60311

  2. V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips Azur