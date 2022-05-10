Jednotka v žehlení
Max. tlak čerpadla 6,5 baru
Zosilnená para až 420 g
Nádoba na vodu s objemom 1,5 l
Zámok na prenášanie
Silný, kontinuálny výstup pary jednoducho zvládne aj tie najhrubšie tkaniny. Odolné záhyby jednoducho zmiznú pred vašimi očami vďaka zosilnenej pare na miestach, kde je to potrebné. Táto silná para predstavuje vynikajúce riešenie na zvislé naparovanie, ktoré osvieži vaše odevy i záclony.
Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.
Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.
Ocenenia
4.7
z 5
31
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Povka
10/05/2022
Česká republika
Pomocnik
Zehlicku jsem dostala od manzela jelikoz predchozi vyrobek doslouzil.Do nadoby se vejde mnozstvi vody na vyzehleni velke hromady pradla.Zehlicka si sama urcuje intenzitu pary a zehleni dle materialu.Skvele padne do ruky a cisteni ja take velice jednoduche.Krasny moderni design.
Výhody
Snadna manipulace
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Parní generátor
Kamochka
30/06/2023
Україна
Бомба-це бомба
Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!
Výhody
найкращий
Nevýhody
недоліків немає взагалі
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Янис86
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Продуктът е страхотен, нишо общо със старите модел
Нямам забележки, компактен, бързо загряващ, плочата е с покритие по което не залепва абсолютно нищо, дори при гладене на деликатни материи. Просто оерфектен продукт.
Výhody
Компактен не като старите и големи генератори коуто заемат много място
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Ютия с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Compact GC7846/80 Ютия с парогенератор
Až 30 % úspora energie v režime ECO v porovnaní s režimom Turbo podľa normy IEC 60311
V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips Azur