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Séria 8000 Ručný naparovač

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Séria 8000Ručný naparovač

GC810/20

Séria 8000 Ručný naparovač

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Návody a dokumentácia

Important Information Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF súbor, 704.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Handheld Steamer

  • PDF súbor, 3.2 MB
  • 13 March 2026

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