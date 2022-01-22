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Všetky rady

  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
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  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
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  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
  • Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov

Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 3000Strihač vlasov

HC3520/15

4.7
| (102) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov
Získajte jednoduchý strih rýchlo a ľahko. Technológia DualCut so samoostriacimi sa čepeľami strihá 2-krát rýchlejšie*. Technológia Trim-n-Flow disponuje hrebeňovým nadstavcom na zastrihávanie navrhnutým na zabráneniu zanesenia – účes môžete dokončiť jedným ťahom.
Zobraziť všetky výhody

The world's most preferred electric male grooming brand1

Rýchlejšie strihanie bez zanesenia*

Jednoduchý, rovnomerný strih vlasov

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 13 nastavení dĺžky

  • 75 min bezšn. použitia/8 h nabíjania

Technológia Trim-n-Flow na plynulé zastrihávanie

Technológia Trim-n-Flow na plynulé zastrihávanie

Náš nový strihač vlasov Philips s novým inovatívnym hrebeňovým nadstavcom predchádza zachytávaniu vlasov v nadstavci. Vlasy tak môžete tak ostrihať bez prerušenia od začiatku až do konca.

Maximálna presnosť s dvojitými čepeľami

Maximálna presnosť s dvojitými čepeľami

Strihač vlasov Philips 3000 je vybavený pokročilou technológiou DualCut, ktorá garantuje maximálnu presnosť. Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania.

Zastrihávajte chĺpky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom

Zastrihávajte chĺpky dôkladným a zároveň šetrným spôsobom

Samoostriace oceľové čepele sú navrhnuté tak, aby vydržali neuveriteľne dlho. Aj po 5 rokoch tak zastrihávajú s rovnakou presnosťou ako v 1. deň použitia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

102

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

22/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý výrobek

Jsem po všech stránkách s výrobkem spokojený. Jeho cena je vzhledem k hodně funkcí velmi dobrá. Doporučil bych ho všem kterým se nechce chodit holiči a platit za to.

Výhody

Hodně funkcí za dobrou cenu

Nevýhody

Nevím o žádných

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

10/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborné vlastnosti

Strojek splňuje to, co jsem očekával. Široké nastavení délky střihu s nástavcem, který by ale mohl mít jednodušší tvar. Na opravdu dlouhé vlasy se hodí, na velmi krátké už tolik ne. Vydrží několik stříhání, břity jsou dost ostré, bezdrátové použití a pouzdro jsou bezva. Jinak ale naprostá spokojenost, obecně lze určitě doporučit

Výhody

Bezdrátové použití, ostré břity, padne do ruky

Nevýhody

Plastový nástavec zbytečně komplikovaný, absence indikace nabytí akumulátoru

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Holící strojek

Philips je skvělý na stříhání vlasů a výborný na zkrácení vousů či knírku.Díky jednoduchosti a vzhledu se dobře drží v ruce a má až neuvěřitelnou výdrž baterie,vůči ostatním konkurenčním výrobkům. Za mně rozhodně doporučuji, díky zkušenostem a tradicí s výrobky Philips jsem velmi spokojen.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Rýchlejšie strihanie bez zanesenia – testované na vlasoch s dĺžkou do 19 mm, v porovnaní s predchádzajúcim modelom hrebeňového nadstavca na zastrihávanie

  2. Strihá dvakrát rýchlejšie oproti svojmu predchodcovi Philips