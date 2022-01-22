Tento produkt už nie je dostupný
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
13 nastavení dĺžky
75 min bezšn. použitia/8 h nabíjania
Náš nový strihač vlasov Philips s novým inovatívnym hrebeňovým nadstavcom predchádza zachytávaniu vlasov v nadstavci. Vlasy tak môžete tak ostrihať bez prerušenia od začiatku až do konca.
Strihač vlasov Philips 3000 je vybavený pokročilou technológiou DualCut, ktorá garantuje maximálnu presnosť. Obsahuje dvojité čepele, ktoré zostávajú rovnako ostré, ako v prvý deň používania.
Samoostriace oceľové čepele sú navrhnuté tak, aby vydržali neuveriteľne dlho. Aj po 5 rokoch tak zastrihávajú s rovnakou presnosťou ako v 1. deň použitia.
4.7
z 5
102
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Letící orel 21
22/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý výrobek
Jsem po všech stránkách s výrobkem spokojený. Jeho cena je vzhledem k hodně funkcí velmi dobrá. Doporučil bych ho všem kterým se nechce chodit holiči a platit za to.
Výhody
Hodně funkcí za dobrou cenu
Nevýhody
Nevím o žádných
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Pavel Š
10/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výborné vlastnosti
Strojek splňuje to, co jsem očekával. Široké nastavení délky střihu s nástavcem, který by ale mohl mít jednodušší tvar. Na opravdu dlouhé vlasy se hodí, na velmi krátké už tolik ne. Vydrží několik stříhání, břity jsou dost ostré, bezdrátové použití a pouzdro jsou bezva. Jinak ale naprostá spokojenost, obecně lze určitě doporučit
Výhody
Bezdrátové použití, ostré břity, padne do ruky
Nevýhody
Plastový nástavec zbytečně komplikovaný, absence indikace nabytí akumulátoru
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Jensik
05/05/2021
Česká republika
Holící strojek
Philips je skvělý na stříhání vlasů a výborný na zkrácení vousů či knírku.Díky jednoduchosti a vzhledu se dobře drží v ruce a má až neuvěřitelnou výdrž baterie,vůči ostatním konkurenčním výrobkům. Za mně rozhodně doporučuji, díky zkušenostem a tradicí s výrobky Philips jsem velmi spokojen.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3520/15 Zastřihovač vlasů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Rýchlejšie strihanie bez zanesenia – testované na vlasoch s dĺžkou do 19 mm, v porovnaní s predchádzajúcim modelom hrebeňového nadstavca na zastrihávanie
Strihá dvakrát rýchlejšie oproti svojmu predchodcovi Philips