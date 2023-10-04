Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele
13 nastavení dĺžky
75 min bezšnúrové používanie/8 h nabíjania
Vrátane hreb. nadstavca na zastr. brady
Zariadenie, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť a ktoré vyzerá skvele. Technológia DuraPower chráni motor a batériu pred nadmerným zaťažením, čím účinne predlžuje životnosť strihača.
Ľahko a presne si prispôsobte dĺžku vlasov. Vyberte si z 12 nastavení od 1 mm do 23 mm v krokoch po 2 mm. Ak chcete strihať tesnejšie, jednoducho si vyberte hrebeňový nadstavec a dosiahnite presné 0,5 mm zastrihnutie.
Dobre vyzerať nebolo nikdy jednoduchšie. Naše strihače vlasov sa môžu pochváliť samoostriacimi čepeľami, ktoré majú neuveriteľne dlhú životnosť a zaručujú precíznu starostlivosť od prvého dňa až do piateho roku života a neskôr.
4.5
z 5
715
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
04/10/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Veľmi dobrý strojček
Moja skúsenosť je veľšmi kladná. Strihá rýchlo. Nastavenie výšky strihu je super. Avšak iba po dvoch milimetroch sa dá pridávať. Je ľahký, dobre sa s ním manévruje. Trafil som polovičnú cenu, takže za 17 € je to fakt dobrá kúpa. Trochu škoda že nie je na baterku, ale s tím som ho kupoval. Nie je to môj prvý strojček od Philips, predtým som mal nabíjateľný model z baterkou zo série 3000. Takisto som bol veľmi spokojný. Používam ho dodnes, aj keď baterka stratila kapacitu už po 3 rokoch používania. čiže ho používam už iba z káblom.
Výhody
Rýchly, ostrá čepeľ, nastaviteľná dĺžka strihu, nízka váha, dostatočne dlhý kábel
Nevýhody
Nastavenie dĺžky strihu iba po 2 mm.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
jucii
18/05/2021
Slovensko
Vyborne striha za tie peniaze
ostry, sikovny, nehlucny, prijala by som iný typ nadstavca lebo sa tazsie vyberaju dlhsie vlasy odtial, ten starsí nadstavec bol praktickejsi.
Výhody
ostry
Nevýhody
ziadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Richie74
29/09/2020
Slovensko
Výborný
Prvé strihanie, úplne super, rýchle, precízne, spokojný som.
Výhody
Cena, vykon
Nevýhody
Neviem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov
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