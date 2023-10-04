VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
  • Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie

Nové

Zastrihávač vlasovSéria 3000

HC3723/15

4.4

| (62) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie

Doprajte sebe aj svojim blízkym rovnomerné a presné zastrihávanie so zastrihávačom vlasov Philips Séria 3000. Samoostriace čepele si dlhodobo zachovávajú ostrosť a prevádzka s káblom zaisťuje stály výkon.

Zobraziť všetky výhody

Získejte až 160 € zpět z nákupu

The world's most preferred electric male grooming brand1

Jednoduché použitie pre presné strihanie vlasov

Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie

  • Samoostriace čepele

  • 9 nastavení dĺžky

  • Trim & Flow

  • Prevádzka s káblom

Na jednoduché uchopenie a ovládanie

Na jednoduché uchopenie a ovládanie

Navrhnuté na pohodlnejšie a kontrolovanejšie strihanie, ktoré vám poskytuje komfort a kontrolu potrebnú na zdokonalenie vášho vzhľadu.

Vychutnajte si svoj vysnívaný vzhľad s presnosťou

Vychutnajte si svoj vysnívaný vzhľad s presnosťou

Technológia Philips DualCut využíva systém dvoch čepelí, ktoré zostávajú ostré ako v prvý deň. Pomáha strihaču vlasov strihať s maximálnou presnosťou, vďaka čomu je každý strih hladší a lepšie kontrolovateľný. Je navrhnutý tak, aby pracoval dvakrát rýchlejšie ako predchádzajúce modely Philips bez technológie DualCut, a s ľahkosťou vám zaručí výrazný štýl.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.4

z 5

62

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

2

04/10/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Veľmi dobrý strojček

Moja skúsenosť je veľšmi kladná. Strihá rýchlo. Nastavenie výšky strihu je super. Avšak iba po dvoch milimetroch sa dá pridávať. Je ľahký, dobre sa s ním manévruje. Trafil som polovičnú cenu, takže za 17 € je to fakt dobrá kúpa. Trochu škoda že nie je na baterku, ale s tím som ho kupoval. Nie je to môj prvý strojček od Philips, predtým som mal nabíjateľný model z baterkou zo série 3000. Takisto som bol veľmi spokojný. Používam ho dodnes, aj keď baterka stratila kapacitu už po 3 rokoch používania. čiže ho používam už iba z káblom.

Výhody

Rýchly, ostrá čepeľ, nastaviteľná dĺžka strihu, nízka váha, dostatočne dlhý kábel

Nevýhody

Nastavenie dĺžky strihu iba po 2 mm.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

Date of Use 2022-09-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

Date of Use 2022-09-04

18/05/2021

Slovensko

Slovensko

Vyborne striha za tie peniaze

ostry, sikovny, nehlucny, prijala by som iný typ nadstavca lebo sa tazsie vyberaju dlhsie vlasy odtial, ten starsí nadstavec bol praktickejsi.

Výhody

ostry

Nevýhody

ziadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

Date of Use 2021-01-18

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov

Date of Use 2021-01-18

29/09/2020

Slovensko

Slovensko

Výborný

Prvé strihanie, úplne super, rýchle, precízne, spokojný som.

Výhody

Cena, vykon

Nevýhody

Neviem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov

Date of Use 2020-08-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov

Date of Use 2020-08-29

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia.