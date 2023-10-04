Nové
Spoľahlivé a výkonné zastrihávanie
Doprajte sebe aj svojim blízkym rovnomerné a presné zastrihávanie so zastrihávačom vlasov Philips Séria 3000. Samoostriace čepele si dlhodobo zachovávajú ostrosť a prevádzka s káblom zaisťuje stály výkon.
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Samoostriace čepele
9 nastavení dĺžky
Trim & Flow
Prevádzka s káblom
Navrhnuté na pohodlnejšie a kontrolovanejšie strihanie, ktoré vám poskytuje komfort a kontrolu potrebnú na zdokonalenie vášho vzhľadu.
Technológia Philips DualCut využíva systém dvoch čepelí, ktoré zostávajú ostré ako v prvý deň. Pomáha strihaču vlasov strihať s maximálnou presnosťou, vďaka čomu je každý strih hladší a lepšie kontrolovateľný. Je navrhnutý tak, aby pracoval dvakrát rýchlejšie ako predchádzajúce modely Philips bez technológie DualCut, a s ľahkosťou vám zaručí výrazný štýl.
4.4
z 5
62
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
04/10/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Veľmi dobrý strojček
Moja skúsenosť je veľšmi kladná. Strihá rýchlo. Nastavenie výšky strihu je super. Avšak iba po dvoch milimetroch sa dá pridávať. Je ľahký, dobre sa s ním manévruje. Trafil som polovičnú cenu, takže za 17 € je to fakt dobrá kúpa. Trochu škoda že nie je na baterku, ale s tím som ho kupoval. Nie je to môj prvý strojček od Philips, predtým som mal nabíjateľný model z baterkou zo série 3000. Takisto som bol veľmi spokojný. Používam ho dodnes, aj keď baterka stratila kapacitu už po 3 rokoch používania. čiže ho používam už iba z káblom.
Výhody
Rýchly, ostrá čepeľ, nastaviteľná dĺžka strihu, nízka váha, dostatočne dlhý kábel
Nevýhody
Nastavenie dĺžky strihu iba po 2 mm.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Date of Use 2022-09-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Date of Use 2022-09-04
jucii
18/05/2021
Slovensko
Vyborne striha za tie peniaze
ostry, sikovny, nehlucny, prijala by som iný typ nadstavca lebo sa tazsie vyberaju dlhsie vlasy odtial, ten starsí nadstavec bol praktickejsi.
Výhody
ostry
Nevýhody
ziadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Date of Use 2021-01-18
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3505/15 Strihač vlasov
Date of Use 2021-01-18
Richie74
29/09/2020
Slovensko
Výborný
Prvé strihanie, úplne super, rýchle, precízne, spokojný som.
Výhody
Cena, vykon
Nevýhody
Neviem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov
Date of Use 2020-08-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 3000 HC3510/15 Strihač vlasov
Date of Use 2020-08-29
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia.