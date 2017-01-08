Tento produkt už nie je dostupný
Čepele z nehrdzavejúcej ocele
24 nastavení dĺžky
75 min bezšn. použitia/8 h nabíjania
Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívna strihacia jednotka strihá vlasy dvakrát rýchlejšie ako bežné zastrihávače Philips a masívny oceľový ochranný kryt zaručuje maximálnu odolnosť.*
Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.
Otočením kolieska nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky, s 23 nastaveniami dĺžky od 1 do 23 mm s presnosťou na 1 mm. Prípadne ho môžete použiť bez nástavca a dosiahnuť tak dĺžku 0,5 mm.
4.4
z 5
224
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Ondrej
08/01/2017
Slovensko
Rád som si ho kúpil. Philips je najlepšia značka
Neľutujem že som si ho kúpil. je skvelý. a ľahko sa s ním narába . A je aj tichý. Než ostatné strojčeky od iných značiek .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper
Jakub0520
24/05/2020
Česká republika
Parádní zastřihovač vlasů
Rychle nabíjení baterie Přesný střih bez trhání vlasů jako u levných zastřihovačů Možnost zakoupení náhradní hlavice
Výhody
Rychlé nabíjení, výdrž baterie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Misha36
08/10/2019
Česká republika
Perfektní zastřihovač vlasů. Ušetřili jsme spoustu peněz za holiče pro manžela i pro syna.
Hodně dobrý zastřihovač vlasů, který už máme asi 5 let a pořád stříhá perfektně. Stříhám vlasy manželovi a synovi cca každý měsíc. Můžu jenom doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips