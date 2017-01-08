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  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
  • STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 5000Zastrihávač vlasov

HC5440/15

4.4
| (224) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt
STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
STRIHAČ VLASOV série 5000 má odolnú konštrukciu a je stvorený pre výkon. Inovatívne strihacie jednotky, čepele z nehrdzavejúcej ocele a nastaviteľný hrebeň na vlasy sú navrhnuté tak, aby ste sa mohli pri každom použití ostrihať rýchlo a presne.
Zobraziť všetky výhody

s technológiou DualCut na rýchlejšie, ostrejšie strihanie

STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

  • Čepele z nehrdzavejúcej ocele

  • 24 nastavení dĺžky

  • 75 min bezšn. použitia/8 h nabíjania

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívna strihacia jednotka strihá vlasy dvakrát rýchlejšie ako bežné zastrihávače Philips a masívny oceľový ochranný kryt zaručuje maximálnu odolnosť.*

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Samoostriace oceľové čepele pre dlhotrvajúcu ostrosť

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele pre dlhotrvajúcu ostrosť.

24 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

24 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

Otočením kolieska nastavte a uzamknite požadované nastavenie dĺžky, s 23 nastaveniami dĺžky od 1 do 23 mm s presnosťou na 1 mm. Prípadne ho môžete použiť bez nástavca a dosiahnuť tak dĺžku 0,5 mm.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.4

z 5

224

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

08/01/2017

Slovensko

Slovensko

Rád som si ho kúpil. Philips je najlepšia značka

Neľutujem že som si ho kúpil. je skvelý. a ľahko sa s ním narába . A je aj tichý. Než ostatné strojčeky od iných značiek .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Hair clipper

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Parádní zastřihovač vlasů

Rychle nabíjení baterie Přesný střih bez trhání vlasů jako u levných zastřihovačů Možnost zakoupení náhradní hlavice

Výhody

Rychlé nabíjení, výdrž baterie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

08/10/2019

Česká republika

Česká republika

Perfektní zastřihovač vlasů. Ušetřili jsme spoustu peněz za holiče pro manžela i pro syna.

Hodně dobrý zastřihovač vlasů, který už máme asi 5 let a pořád stříhá perfektně. Stříhám vlasy manželovi a synovi cca každý měsíc. Můžu jenom doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5440/15 Zastřihovač vlasů

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  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips