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Tento produkt už nie je dostupný

Hairclipper series 5000Zastrihávač vlasov

HC5450/15

4.7

| (25) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

STRIHAČ VLASOV série 5000 je vyrobený tak, aby vydržal, a vyvinutý tak, aby dodal vysoký výkon. Inovatívna strihacia jednotka, titánové nože s dlhou životnosťou a nastaviteľný hrebeňový nadstavec sú navrhnuté tak, aby vám zakaždým dodali rýchly, presný strih.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

s technológiou DualCut na rýchlejšie, ostrejšie strihanie

STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*

  • Titánové čepele

  • 24 nastavení dĺžky

  • 90 min bezšn. použitia/1 h nabíjania

  • Detský hrebeň

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Strihacia jednotka s dvojitým ostrím a zníženým trením

Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívny zastrihávací prvok je navrhnutý tak, aby vždy dokonale ostrihal vlasy dvakrát rýchlejšie než bežné strihače Philips a masívny ochranný kryt z nehrdzavejúcej ocele dodáva pocit vysokej životnosti.*

Mimoriadne ostré čepele pre mimoriadne presný výsledok

Mimoriadne ostré čepele pre mimoriadne presný výsledok

Dosiahnite dokonalé zastrihávanie, ktoré zároveň chráni vašu pokožku, vďaka samoostriacim oceľovým čepeliam s titánovou povrchovou úpravou, ktoré sú zakaždým zárukou dlhotrvajúceho výkonu.

24 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

24 jednoduchých nastavení dĺžky s uzamknutím: 0,5 až 23 mm.

Pomocou nastavovacieho kolieska si jednoducho zvoľte a uzamknite požadovanú dĺžku, pričom si môžete vybrať z 23 nastavení v rozmedzí od 1 do 23 mm (rozdiel medzi každým nastavením je presne 1 mm). Vlasy môžete tiež zastrihnúť na 0,5 mm, stačí použiť strojček bez hrebeňového nadstavca.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

25

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

10/10/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má skvělé vlastnosti

Tento produkt má nejen pěkný desing, ale je jednoduchý na ovládání, tichý, lehce se čistí a ošetřuje. Můžete ho použít kdekoliv aniž byste potřebovali elektrickou zásuvku. Jsem velice spokojena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

23/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná koupě.Špičkový design

Velmi ostré nože.Tlačítko TURBO.Jednoduchá obsluha.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

04/06/2018

Česká republika

Česká republika

Je supr

Neni hlucny.Dobra obsluha.Striha rychle.Vydrzi dlouho po nabiti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips