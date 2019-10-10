Tento produkt už nie je dostupný
STRIHAČ VLASOV série 5000 – dvojnásobne rýchlejšie strihanie*
STRIHAČ VLASOV série 5000 je vyrobený tak, aby vydržal, a vyvinutý tak, aby dodal vysoký výkon. Inovatívna strihacia jednotka, titánové nože s dlhou životnosťou a nastaviteľný hrebeňový nadstavec sú navrhnuté tak, aby vám zakaždým dodali rýchly, presný strih.
Titánové čepele
24 nastavení dĺžky
90 min bezšn. použitia/1 h nabíjania
Detský hrebeň
Popasujte sa s akýmkoľvek typom vlasov s pokročilou technológiou DualCut, ktorá v sebe spája strihaciu jednotku s dvojitým ostrím a dizajn so zníženým trením. Inovatívny zastrihávací prvok je navrhnutý tak, aby vždy dokonale ostrihal vlasy dvakrát rýchlejšie než bežné strihače Philips a masívny ochranný kryt z nehrdzavejúcej ocele dodáva pocit vysokej životnosti.*
Dosiahnite dokonalé zastrihávanie, ktoré zároveň chráni vašu pokožku, vďaka samoostriacim oceľovým čepeliam s titánovou povrchovou úpravou, ktoré sú zakaždým zárukou dlhotrvajúceho výkonu.
Pomocou nastavovacieho kolieska si jednoducho zvoľte a uzamknite požadovanú dĺžku, pričom si môžete vybrať z 23 nastavení v rozmedzí od 1 do 23 mm (rozdiel medzi každým nastavením je presne 1 mm). Vlasy môžete tiež zastrihnúť na 0,5 mm, stačí použiť strojček bez hrebeňového nadstavca.
4.7
z 5
25
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Holomek
10/10/2019
Česká republika
Tento produkt má skvělé vlastnosti
Tento produkt má nejen pěkný desing, ale je jednoduchý na ovládání, tichý, lehce se čistí a ošetřuje. Můžete ho použít kdekoliv aniž byste potřebovali elektrickou zásuvku. Jsem velice spokojena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
Luboš1911
23/03/2019
Česká republika
Výborná koupě.Špičkový design
Velmi ostré nože.Tlačítko TURBO.Jednoduchá obsluha.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
orbitka
04/06/2018
Česká republika
Je supr
Neni hlucny.Dobra obsluha.Striha rychle.Vydrzi dlouho po nabiti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5450/15 Zastřihovač vlasů
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
V porovnaní s predchádzajúcim modelom značky Philips