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Hairclipper series 5000 Umývateľný strihač vlasov

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Hairclipper series 5000Umývateľný strihač vlasov

HC5612/15

Hairclipper series 5000 Umývateľný strihač vlasov

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Návody a dokumentácia

Data Act Document

  • PDF súbor, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • ZIP súbor, 78.5 kB
  • 2 February 2026

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