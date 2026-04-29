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Zastrihávače vlasov
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Hairclipper series 5000 Umývateľný strihač vlasov
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HC5612/15
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Všetko (10)
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
Hair Clipper 5000/7000Hrebeňový nadstavec, 2 mm
Beardtrimmer series 9000Napájací adaptér HQ8505
Hairclipper series 5000& 7000Strihač
Hairclipper 5000/7000Hrebeňový nadstavec, 9 mm
Hairclipper series 5000& 7000Tvrdé puzdro
ShaversČistiaca kefka
Hairclipper series 5000 & 7000Nastaviteľný hrebeňový nástavec 3 – 15 mm
Hairclipper series 5000 & 7000Nastaviteľný hrebeňový nadstavec 16 – 28 mm
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