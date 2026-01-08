Trim-n-Flow
28 nastavení dĺžky (0,5 – 28 mm)
90 min bezkáb. používania/1 h nabíjania
100 % umývateľný
Až 5-ročná záruka
Dosiahnite rovnomerné výsledky pri všetkých hustotách vlasov. Aktiváciou funkcie Turbo Boost zvýšite otáčky motora, čím uľahčíte strihanie silnejších alebo hustejších vlasov.
Strihač Philips je ideálny pre akúkoľvek dĺžku vlasov, obsahuje 2 nastaviteľné hrebeňové nadstavce a ďalší 2 mm hrebeňový nadstavec na bradu. Dosiahnite presné zastrihávanie od 3 mm do 28 mm v 1 mm krokoch. Použite 2 mm hrebeňový nadstavec na strnisko na krátke zastrihnutie alebo na úpravu brady, alebo odstráňte hrebeňový nadstavec a zaistite mimoriadne presné 0,5 mm zastrihnutie.
Samoostriace oceľové čepele sú navrhnuté tak, aby vydržali neuveriteľne dlho. Aj po 5 rokoch tak zastrihávajú s rovnakou presnosťou ako v 1. deň použitia.
4.8
z 5
802
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Radka6
08/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Zatial spokojnost, zastrihavac tichy, striha ako ma
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Iv88an
21/03/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Spoľahlivý a kvalitný strojček na vlasy
Strojček na vlasy nie je hlučný, dobre sa drží v ruke. Je umývateľný pod prúdom vody, tým pádom je údržba veľmi jednoduchá a praktická. Dobre strihá dohladka aj jemné chĺpky na krku. Cestovné balenie zabezpečí dokonalú ochranu strojčeka a príslušenstva.
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5650/15 Umývateľný strihač vlasov
Iceman 39
28/01/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Overená značka produktov
Zastrihávač som si vybral na základe dobrých recenzií a naozaj nesklamal. Má rýchle nabíjanie a dobre sa drží v ruke. Určite môžem zastrihávač odporučiť každému, kto hľadá produkt cena/výkon.
Výhody
Rýchle nabíjanie, dobre sa drží v ruke, výdrž na jedno nabitie
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5630/15 Umývateľný strihač vlasov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 5000 HC5630/15 Umývateľný strihač vlasov
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Záruka ponúka krytie až na 5 rokov, pričom zahŕňa 2-ročnú štandardnú globálnu záruku a ďalšie 3 roky dostupné po registrácii zariadenia do 90 dní od nákupu.
Vhodný výhradne pre modely série 5000, 7000 a 9000. Dostupný pre globálny trh okrem USA, Kanady a Číny.