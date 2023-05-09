Nové
Presný a všestranný styling
Vychutnajte si všestranné a presné zastrihávanie vlasov vďaka 28 nastaveniam dĺžky a samoostriacim čepeliam, ktoré zostávajú ostré pri každom použití. Pre konzistentné a spoľahlivé výsledky v pohodlí domova.
Samoostriace oceľové čepele
28 nastavení dĺžky
Snímač PowerAdapt
Trim & Flow
Vychutnajte si hladký strih od začiatku až do konca. Hrebeňový nadstavec Trim and Flow je navrhnutý tak, aby udržiaval vlasy v pohybe a zabraňoval upchávaniu, vďaka čomu sa strihač vlasov pohybuje bez námahy. Pomáha vám udržiavať stabilnú kontrolu a dosiahnuť ideálny štýl bez prerušenia.
Navrhnuté na pohodlnejšie a kontrolovanejšie strihanie, ktoré vám poskytuje komfort a kontrolu potrebnú na zdokonalenie vášho vzhľadu.
Technológia Philips DualCut využíva systém dvoch čepelí, ktoré zostávajú ostré ako v prvý deň. Pomáha strihaču vlasov strihať s maximálnou presnosťou, vďaka čomu je každý strih hladší a lepšie kontrolovateľný. Je navrhnutý tak, aby pracoval dvakrát rýchlejšie ako predchádzajúce modely Philips bez technológie DualCut, a s ľahkosťou vám zaručí výrazný štýl.
4.5
z 5
282
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Herďo
09/05/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Philips
Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.
Výhody
Kvalita, rýchlosť strihania
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-04-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-04-08
Kubko
03/12/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Spokojný
Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-11-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-11-03
Micka090317
16/01/2021
Slovensko
Maximalna spokojnost
Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie
Výhody
Lahka obsluha, funkcny, dobre striha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2020-12-16
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2020-12-16
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia