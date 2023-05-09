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  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling
  • Presný a všestranný styling

Nové

Zastrihávač vlasovSéria 7000

HC7722/15

4.5

| (282) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt

Presný a všestranný styling

Vychutnajte si všestranné a presné zastrihávanie vlasov vďaka 28 nastaveniam dĺžky a samoostriacim čepeliam, ktoré zostávajú ostré pri každom použití. Pre konzistentné a spoľahlivé výsledky v pohodlí domova.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Vyskúšajte vysoký výkon pre presné strihanie

Presný a všestranný styling

  • Samoostriace oceľové čepele

  • 28 nastavení dĺžky

  • Snímač PowerAdapt

  • Trim & Flow

Na rovnomerné a jednoduché strihanie doma

Na rovnomerné a jednoduché strihanie doma

Vychutnajte si hladký strih od začiatku až do konca. Hrebeňový nadstavec Trim and Flow je navrhnutý tak, aby udržiaval vlasy v pohybe a zabraňoval upchávaniu, vďaka čomu sa strihač vlasov pohybuje bez námahy. Pomáha vám udržiavať stabilnú kontrolu a dosiahnuť ideálny štýl bez prerušenia.

Na jednoduché uchopenie a ovládanie

Na jednoduché uchopenie a ovládanie

Navrhnuté na pohodlnejšie a kontrolovanejšie strihanie, ktoré vám poskytuje komfort a kontrolu potrebnú na zdokonalenie vášho vzhľadu.

Vychutnajte si svoj vysnívaný vzhľad s presnosťou

Vychutnajte si svoj vysnívaný vzhľad s presnosťou

Technológia Philips DualCut využíva systém dvoch čepelí, ktoré zostávajú ostré ako v prvý deň. Pomáha strihaču vlasov strihať s maximálnou presnosťou, vďaka čomu je každý strih hladší a lepšie kontrolovateľný. Je navrhnutý tak, aby pracoval dvakrát rýchlejšie ako predchádzajúce modely Philips bez technológie DualCut, a s ľahkosťou vám zaručí výrazný štýl.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

282

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

09/05/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips

Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.

Výhody

Kvalita, rýchlosť strihania

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-04-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-04-08

03/12/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spokojný

Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-11-03

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-11-03

16/01/2021

Slovensko

Slovensko

Maximalna spokojnost

Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie

Výhody

Lahka obsluha, funkcny, dobre striha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2020-12-16

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2020-12-16

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia