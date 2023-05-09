Nové
Maximálna voľnosť pri stylingu
Vychutnajte si presné a spoľahlivé zastrihávanie vlasov vďaka 28 nastaviteľným dĺžkam a samoostriacim titánovým čepeliam. S nadstavcami na plynulé prechody ľahko vytvoríte dokonale prepojený strih ako od kaderníka aj v pohodlí domova.
Samoostriace titánové čepele
28 nastavení dĺžky
Snímač PowerAdapt
Trim & Flow
Vytvorte si štýl presne podľa seba vďaka 28 nastaveniam dĺžky v krokoch po 1 mm. Tri nastaviteľné hrebeňové nadstavce s rozsahom od 2 do 28 mm vám dávajú kontrolu nad každým účesom. Bez hrebeňového nadstavca dosiahnete krátke zastrihnutie na dĺžku 0,5 mm.
Samoostriace titánové čepele zostávajú ostré pri každom použití a zaisťujú konzistentné a spoľahlivé výsledky. Vychutnajte si hladké a jednoduché zastrihávanie, ktoré vám pomôže udržať váš štýl presne podľa vašich predstáv.
4-dielna súprava príslušenstva na strihanie vlasov obsahuje všetko potrebné na úpravu vlasov v pohodlí domova. Nájdete v nej nožnice, hrebeň, kadernícky plášť aj sponky do vlasov.
4.5
z 5
282
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Herďo
09/05/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Philips
Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.
Výhody
Kvalita, rýchlosť strihania
Nevýhody
Cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-04-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-04-08
Kubko
03/12/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Spokojný
Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-11-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2022-11-03
Micka090317
16/01/2021
Slovensko
Maximalna spokojnost
Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie
Výhody
Lahka obsluha, funkcny, dobre striha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2020-12-16
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov
Date of Use 2020-12-16
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
V porovnaní s profesionálnym kaderníkom.
Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia.