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Všetky rady

  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu
  • Maximálna voľnosť pri stylingu

Nové

Zastrihávač vlasovSéria 9000

HC9722/15

4.5

| (282) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt

Maximálna voľnosť pri stylingu

Vychutnajte si presné a spoľahlivé zastrihávanie vlasov vďaka 28 nastaviteľným dĺžkam a samoostriacim titánovým čepeliam. S nadstavcami na plynulé prechody ľahko vytvoríte dokonale prepojený strih ako od kaderníka aj v pohodlí domova.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Ostré kontúry, ľahké prechody a hladký výsledok

Maximálna voľnosť pri stylingu

  • Samoostriace titánové čepele

  • 28 nastavení dĺžky

  • Snímač PowerAdapt

  • Trim & Flow

Prispôsobte si svoj vzhľad vďaka 28 nastaviteľným dĺžkam

Prispôsobte si svoj vzhľad vďaka 28 nastaviteľným dĺžkam

Vytvorte si štýl presne podľa seba vďaka 28 nastaveniam dĺžky v krokoch po 1 mm. Tri nastaviteľné hrebeňové nadstavce s rozsahom od 2 do 28 mm vám dávajú kontrolu nad každým účesom. Bez hrebeňového nadstavca dosiahnete krátke zastrihnutie na dĺžku 0,5 mm.

Maximálna presnosť s dlhotrvajúcim výkonom

Maximálna presnosť s dlhotrvajúcim výkonom

Samoostriace titánové čepele zostávajú ostré pri každom použití a zaisťujú konzistentné a spoľahlivé výsledky. Vychutnajte si hladké a jednoduché zastrihávanie, ktoré vám pomôže udržať váš štýl presne podľa vašich predstáv.

Súčasťou balenia sú 4 základné nástroje na úpravy účesu podľa vašej potreby

Súčasťou balenia sú 4 základné nástroje na úpravy účesu podľa vašej potreby

4-dielna súprava príslušenstva na strihanie vlasov obsahuje všetko potrebné na úpravu vlasov v pohodlí domova. Nájdete v nej nožnice, hrebeň, kadernícky plášť aj sponky do vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

282

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

09/05/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips

Šikovný stroj. Rýchlo a dobre sa s ním strihá. Batéria dlho vydrží.

Výhody

Kvalita, rýchlosť strihania

Nevýhody

Cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-04-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-04-08

03/12/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spokojný

Odporúčam už vyše 20 rokov používam strojčeky od Philipsu a vždy sa k nemu vrátim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-11-03

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2022-11-03

16/01/2021

Slovensko

Slovensko

Maximalna spokojnost

Produkt ma nastavenie dlzky strihania presne podla mojich predstav, nezuje, jednoducha obsluha, maximalna spokojnost. Akurat by som uvitala slovny, nie obrazkovy navod na pouzitie

Výhody

Lahka obsluha, funkcny, dobre striha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2020-12-16

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Hairclipper series 9000 HC9450/15 Zastrihávač vlasov

Date of Use 2020-12-16

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. V porovnaní s profesionálnym kaderníkom.

  2. Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia.