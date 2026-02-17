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Všetky rady

  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
  • Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút

Multifunkčný hrniec PhilipsMultifunkčný tlakový hrniec

HD2151/40

4.6
| (110) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút
Spríjemnite si varenie v domácnosti s naším všestranným tlakovým hrncom. Maximálna chuť, minimálna námaha.
Zobraziť všetky výhody

Objavte rýchle domáce varenie s reguláciou chuti

Uvarte si rôzne chutné jedlá do 30 minút

  • Technológia rýchleho uvoľnenia tlaku

  • Systém regulácie chuti

  • Prednastavené programy varenia

  • Navádzanie krok za krokom

Technológia rýchleho uvoľnenia tlaku

Technológia rýchleho uvoľnenia tlaku

Technológia rýchleho uvoľnenia tlaku umožňuje automatické uvoľnenie tlaku už za 7 minút – o 50 % rýchlejšie než pri varení na sporáku.*

Multifunkčné možnosti pre rôzne chute

Multifunkčné možnosti pre rôzne chute

Od tlakového varenia po pomalé varenie, od restovania po varenie v pare – využívajte viac ako 35 prednastavených možností ponuky dotykom jedného tlačidla.

Systém regulácie chuti

Systém regulácie chuti

Dosahujte chutnejšie výsledky s naším novým systémom regulácie chuti – presná regulácia tlaku a teploty zvyšuje jemnosť mäsa o 22 %** a šťavnatosť o 42 %.**

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

110

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

2

17/02/2026

Slovensko

Slovensko

Skvelé vlastnosti a podporu technická podpora

S hrncom som veľmi spokojná. Ušetrí to nie len čas ale celé varenie je jednoduchšie. Neužila som si dlho. Začal mať problém s vypúšťaním pary pod vekom, vyprskávať paru aj s vývarom napríklad a potom aj s ukazovateľmi času a tlaku. (Nie nikdy som ho nepreplnila ) Ale nevadí, technická chyba môže nastať pri všetkom. preto ostávam pri plnom hodnotení lebo výrobok samotný je skvelý. Komunikácia na linke podpory ma rýchlo navigovala ako postupovať s reklamáciou a ja sa teším na nový kus a hneď prvé jedlo v ňom uvarené

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný hrniec Philips HD2151/40 Multifunkčný tlakový hrniec

Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný hrniec Philips HD2151/40 Multifunkčný tlakový hrniec

26/04/2025

Česká republika

Česká republika

Porucha

Dobrý den, hrnec používám 3 roky. Nyní je v poruše- vůbec se nerozsvítí. Nikde jsem nenašla servis kde by mi hrnec opravily.

Táto recenzia bola vytvorená pre Víceúčelový hrnec Philips HD2151/40 Multifunkční tlakový hrnec

Táto recenzia bola vytvorená pre Víceúčelový hrnec Philips HD2151/40 Multifunkční tlakový hrnec

20/12/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Precizní výrobek, přináší radost z vaření.

Doporučuji zejména samostatně žijícím osobám, které nechtějí trávit čas u plotny.

Výhody

Příprava jídla zabere čas jako standardní vaření, ale vlastní vaření to vynahradí. Vařím jídla, které bych normálním způsobem nedělal.

Nevýhody

Zatím jsem žádné nezjistil.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Víceúčelový hrnec Philips HD2151/40 Multifunkční tlakový hrnec

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Víceúčelový hrnec Philips HD2151/40 Multifunkční tlakový hrnec

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hovädzie mäso varené 30 minút od zohriatia po úplné uvoľnenie tlaku, v porovnaní so 60 minútami na sporáku

  2. Test s WBSF a stratou podielu vlhkosti v bravčovom a kuracom mäse, v porovnaní s hrncom Philips All-in-One Cooker 3000 a s varením na sporáku

  3. Platí len pre trhy s aplikáciou HomeID