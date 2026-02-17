Technológia rýchleho uvoľnenia tlaku
Systém regulácie chuti
Prednastavené programy varenia
Navádzanie krok za krokom
Technológia rýchleho uvoľnenia tlaku umožňuje automatické uvoľnenie tlaku už za 7 minút – o 50 % rýchlejšie než pri varení na sporáku.*
Od tlakového varenia po pomalé varenie, od restovania po varenie v pare – využívajte viac ako 35 prednastavených možností ponuky dotykom jedného tlačidla.
Dosahujte chutnejšie výsledky s naším novým systémom regulácie chuti – presná regulácia tlaku a teploty zvyšuje jemnosť mäsa o 22 %** a šťavnatosť o 42 %.**
Ocenenia
4.6
z 5
110
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Expres kuchárka
17/02/2026
Slovensko
Skvelé vlastnosti a podporu technická podpora
S hrncom som veľmi spokojná. Ušetrí to nie len čas ale celé varenie je jednoduchšie. Neužila som si dlho. Začal mať problém s vypúšťaním pary pod vekom, vyprskávať paru aj s vývarom napríklad a potom aj s ukazovateľmi času a tlaku. (Nie nikdy som ho nepreplnila ) Ale nevadí, technická chyba môže nastať pri všetkom. preto ostávam pri plnom hodnotení lebo výrobok samotný je skvelý. Komunikácia na linke podpory ma rýchlo navigovala ako postupovať s reklamáciou a ja sa teším na nový kus a hneď prvé jedlo v ňom uvarené
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný hrniec Philips HD2151/40 Multifunkčný tlakový hrniec
Táto recenzia bola vytvorená pre Multifunkčný hrniec Philips HD2151/40 Multifunkčný tlakový hrniec
Marta 47
26/04/2025
Česká republika
Porucha
Dobrý den, hrnec používám 3 roky. Nyní je v poruše- vůbec se nerozsvítí. Nikde jsem nenašla servis kde by mi hrnec opravily.
Táto recenzia bola vytvorená pre Víceúčelový hrnec Philips HD2151/40 Multifunkční tlakový hrnec
Táto recenzia bola vytvorená pre Víceúčelový hrnec Philips HD2151/40 Multifunkční tlakový hrnec
Permoni
20/12/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Precizní výrobek, přináší radost z vaření.
Doporučuji zejména samostatně žijícím osobám, které nechtějí trávit čas u plotny.
Výhody
Příprava jídla zabere čas jako standardní vaření, ale vlastní vaření to vynahradí. Vařím jídla, které bych normálním způsobem nedělal.
Nevýhody
Zatím jsem žádné nezjistil.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Víceúčelový hrnec Philips HD2151/40 Multifunkční tlakový hrnec
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Víceúčelový hrnec Philips HD2151/40 Multifunkční tlakový hrnec
Hovädzie mäso varené 30 minút od zohriatia po úplné uvoľnenie tlaku, v porovnaní so 60 minútami na sporáku
Test s WBSF a stratou podielu vlhkosti v bravčovom a kuracom mäse, v porovnaní s hrncom Philips All-in-One Cooker 3000 a s varením na sporáku
Platí len pre trhy s aplikáciou HomeID