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  • Zlaté sendviče, každý deň
  • Zlaté sendviče, každý deň
  • Zlaté sendviče, každý deň
  • Zlaté sendviče, každý deň
  • Zlaté sendviče, každý deň
  • Zlaté sendviče, každý deň
  • Zlaté sendviče, každý deň
  • Zlaté sendviče, každý deň
  • Zlaté sendviče, každý deň
  • Zlaté sendviče, každý deň

Séria 3000Sendvičovač

HD2331/90

4.9
| (16) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Zlaté sendviče, každý deň
Vychutnajte si chrumkavé a dokonale opečené trojuholníkové sendviče so sendvičovačom Philips série 3000. Nelepivé platne sendvičovača sa silno zahrievajú a umožňujú prípravu chutných sendvičov a jednoduché čistenie.
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Chrumkavé a dokonale opečené trojuholníkové sendviče

Zlaté sendviče, každý deň

  • 750 W

  • Vertikálne odkladanie

  • Vypínač a svetelné indikátory

  • Platňa sendvičovača

Trojuholníkové grilovacie platne pre vaše obľúbené slané občerstvenie

Trojuholníkové grilovacie platne pre vaše obľúbené slané občerstvenie

Pripravte si všetky svoje obľúbené sendviče na trojuholníkových grilovacích platniach

750 W výkon pečie dokonalé sendviče

750 W výkon pečie dokonalé sendviče

Sendvičovač s výkonom 750 W sa rýchlo zohreje a všetko pečie do chrumkava a dozlatista.

Nelepivé platne na jednoduché čistenie

Nelepivé platne na jednoduché čistenie

Už žiadne prilepenia a drhnutie. Vďaka odolnému nelepivému povrchu na grilovacích platniach sendvičovača je čistenie hračka.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

16

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

dobrý toustovač

Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač

28/12/2025

Україна

Україна

Мій шалений досвід

Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !

Výhody

Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви

Nevýhody

Немає у нього проти

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

29/12/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Піч чудова

Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.

Výhody

Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання

Nevýhody

короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

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