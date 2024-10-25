750 W
Vertikálne odkladanie
Vypínač a svetelné indikátory
Platňa sendvičovača
Pripravte si všetky svoje obľúbené sendviče na trojuholníkových grilovacích platniach
Sendvičovač s výkonom 750 W sa rýchlo zohreje a všetko pečie do chrumkava a dozlatista.
Už žiadne prilepenia a drhnutie. Vďaka odolnému nelepivému povrchu na grilovacích platniach sendvičovača je čistenie hračka.
4.9
z 5
16
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
mixnito
25/10/2024
Česká republika
dobrý toustovač
Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač
Іркенс
28/12/2025
Україна
Мій шалений досвід
Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !
Výhody
Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви
Nevýhody
Немає у нього проти
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця
Niki_A
29/12/2024
Україна
Overený kupujúci
Піч чудова
Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.
Výhody
Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання
Nevýhody
короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця