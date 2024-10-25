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  • Zlatisté vafle opečené do dokonalosti
  • Zlatisté vafle opečené do dokonalosti
  • Zlatisté vafle opečené do dokonalosti
  • Zlatisté vafle opečené do dokonalosti
  • Zlatisté vafle opečené do dokonalosti
  • Zlatisté vafle opečené do dokonalosti
  • Zlatisté vafle opečené do dokonalosti
  • Zlatisté vafle opečené do dokonalosti
  • Zlatisté vafle opečené do dokonalosti
  • Zlatisté vafle opečené do dokonalosti

Séria 3000Vaflovač

HD2332/90

4.5
| (2) Recenzie
Zlatisté vafle opečené do dokonalosti
Vychutnajte si zlatisté a chutné vafle s vaflovačom Philips série 3000. Nelepivé platne na vafle sa silno zohrejú, umožnia pripraviť lahodné vafle a jednoducho sa čistia
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Vychutnajte si chuť dokonale opečených vaflí

Zlatisté vafle opečené do dokonalosti

Platne na vafle na obľúbené sladké občerstvenie

Platne na vafle na obľúbené sladké občerstvenie

Urobte si zlatisté opečené vafle

750 W výkon pečie dokonalé sendviče

750 W výkon pečie dokonalé sendviče

Rýchly ohrev opečie všetko do dokonalosti v tomto výkonnom 750 W vaflovači

Nelepivé platne na jednoduché čistenie

Nelepivé platne na jednoduché čistenie

Už žiadne prilepenia a drhnutie. Vďaka odolnému nelepivému povrchu na platniach na vafle je čistenie hračka.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

3
2
1

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

dobrý toustovač

Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač

28/09/2024

Česká republika

Česká republika

Designový kousek

Toustovač má moderní vzhled a hodí se do každé kuchyně. Je skladný a nezabírá moc místa. Doba nahřátí je poměrně rychlá a tak se s ním dobře pracuje. Nevýhodou je nemožnost sundání nahřívacích ploten, což znesnadňuje jeho mytí.

Výhody

skladnost, vzhled

Nevýhody

náročnější údržba

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač

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