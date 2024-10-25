HD2332/90
Urobte si zlatisté opečené vafle
Rýchly ohrev opečie všetko do dokonalosti v tomto výkonnom 750 W vaflovači
Už žiadne prilepenia a drhnutie. Vďaka odolnému nelepivému povrchu na platniach na vafle je čistenie hračka.
4.5
z 5
2
Recenzie
mixnito
25/10/2024
Česká republika
dobrý toustovač
Toustovač funguje dobře, rychle. Nepřilnavé plochy lze snadno umýt.
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač
Pusík58
28/09/2024
Česká republika
Designový kousek
Toustovač má moderní vzhled a hodí se do každé kuchyně. Je skladný a nezabírá moc místa. Doba nahřátí je poměrně rychlá a tak se s ním dobře pracuje. Nevýhodou je nemožnost sundání nahřívacích ploten, což znesnadňuje jeho mytí.
Výhody
skladnost, vzhled
Nevýhody
náročnější údržba
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD2330/90 Toustovač