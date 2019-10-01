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  • Jednoducho pripravené chutné sendviče
  • Jednoducho pripravené chutné sendviče
  • Jednoducho pripravené chutné sendviče
  • Jednoducho pripravené chutné sendviče
  • Jednoducho pripravené chutné sendviče
  • Jednoducho pripravené chutné sendviče

Daily CollectionSendvičovač

HD2392/90

4.3
| (7) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
Jednoducho pripravené chutné sendviče
Doprajte si dokonale opečené sendviče kedykoľvek vďaka tomuto výkonnému sendvičovaču s vysokou teplotou a platňami Cut & Seal, ktoré uzavrú prísady v sendviči. Vďaka systému na ľahké zaistenie sa veľmi jednoducho používa a vďaka možnosti vertikálneho uloženia sa tiež veľmi prakticky odloží.
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S jednoduchým zaisťovacím systémom a vertikálnym odložením

Jednoducho pripravené chutné sendviče

  • 820 W

  • Platne Cut & Seal

Platne Cut & Seal pevne uzatvoria prísady/syr vo vnútri sendviča

Platne Cut & Seal pevne uzatvoria prísady/syr vo vnútri sendviča

Platne Cut & Seal zabezpečia, aby prísady a syr zostali vo vnútri sendviča

Vysoká teplota pre dokonale opečený sendvič

Vysoká teplota opečie chlieb rovnomerne pre chutné a chrumkavé sendviče.

Jednoduchý systém zaistenia zatlačením nadol

Jednoduchý systém zaistenia zatlačením nadol

Stačí zatlačiť nadol a bezpečne uzatvoriť a uzamknúť sendvičovač.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

7

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

3
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu

Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač

Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

09/02/2018

Česká republika

Česká republika

Splnil očekávání.

Tento produkt byl vybrán na základě výsledků v testu v časpise D-test.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

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  • Tipy a triky