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Tento produkt už nie je dostupný

Sendvičovač

HD2415/80

2.3
| (3) Recenzie
Presne podľa vašej chuti
Vychutnajte si sendviče tak, ako ich máte radi. Vložte medzi veľké platne akýkoľvek druh obľúbeného sendviča a zvoľte preferované nastavenie časovania. Vďaka nepriľnavým, vyberateľným platniam umývateľným v umývačke riadu je čistenie zariadenia také jednoduché, ako ešte nikdy predtým.
Zobraziť všetky výhody

Nastavením časovača pripravte tie najchutnejšie sendviče

Presne podľa vašej chuti

  • 900 W

Umožňuje prípravu všetkých druhov sendvičov vďaka veľkým platniam

Umožňuje prípravu všetkých druhov sendvičov vďaka veľkým platniam.

Rýchle a chutné výsledky vďaka výkonu 900 W

Rýchle a chutné výsledky vďaka výkonu 900 W.

Digitálny časovač so zvukovým signálom pripravenosti

Digitálny časovač so zvukovým signálom pripravenosti.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

2.3

z 5

3

Recenzie

5
4
2

04/04/2020

Česká republika

Česká republika

Chybějící podstatné náhradní díly

S výrobkem jsme byli spokojeni. Vyjímatelné a velké pláty velmi usnadnily údržbu. Bohužel když se po nějaké době začaly loupat není možné sehnat náhradu. Což je celkem škoda, protože sendvičovač je jinak velmi dobrý výrobek a rádi bychom jej používali dále. Takže pro příště budeme vybírat produkt (firmu), která více myslí i na dlouhodobé používání jejich výrobků.

Výhody

Kvalitní provedení, časovač, dobrá tepelná izolace dotykových částí.

Nevýhody

Absence náhradních dílů.

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2415/80 Sendvičovač

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2415/80 Sendvičovač

24/01/2015

Česká republika

Česká republika

Máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače?

Pokud máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače, pak je tento docela slušnou volbou. Plochy se totiž dají odejmout a umýt v myčce. Časovač vám připomene, abyste nezapomněli sendvič v zařízení, když si během jeho přípravy chcete vyřídit něco jiného. Bohužel, uchycení vyjímatelných pečících ploch není vyřešeno příliš důvěryhodně - jedná se o tenké napružené ocelové plíšky, které nevypadají příliš odolně, a občas je nutno je přihnout, aby držely, a nebo šly zacvaknout. Nějaký mechanismus s tlačítkem na "click&release" by neuškodil. Taktéž je docela škoda, že přístroj není typu 3-in-1 (sendviče, wafle, kontaktní gril), pokryl by větší rozsah...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2415/80 Sendvičovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2415/80 Sendvičovač

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výrobek je po krátké době na vyhození.

Vlivem běžného provozního opotřebení došlo k oloupání vyjímatelných plotének. Ten kdo by předpokládal, že bude možné tento spotřební díl objednat v servisu je na omylu... není to možné. Tak bude jinak plně funkční přístroj odevzdán do sběrného dvoru. Nic podobného si od PHILIPSe již nikdy nekoupím.

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2415/80 Sendvičovač

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2415/80 Sendvičovač

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