Preskúmajte kompl. raňaj. súpravu 3000
Vychutnajte si chlieb, ako ho máte radi
Jemný dizajn, moderný doplnok kuchyne
Preskúmajte našu kompletnú raňajkovú súpravu série 3000 s ladiacou rýchlovarnou kanvicou a prekvapkávačom kávy. Navrhnutá tak, aby ste mohli začať svoj deň vo veľkom štýle!
Vychutnajte si dokonalú hrianku presne podľa svojich predstáv vďaka 8 nastaveniam opekania. Prispôsobte si stupeň opečenia akémukoľvek typu chleba – od jemne opečeného až po zlatistý a chrumkavý.
Doprajte si pestrejšie raňajky s rôznymi druhmi pečiva, nielen s toastovým chlebom. Dva veľké variabilné otvory umožňujú opekanie rôznych veľkostí a typov chleba. Samostrediaci mechanizmus automaticky vycentruje každý krajec do stredu otvoru, aby bolo opečenie vždy rovnomerné bez ohľadu na hrúbku pečiva.
4.9
z 5
103
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Holka z Prahy
07/08/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů
S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.
Výhody
Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač
Fanda11111
05/04/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Maximální spokojenost
Doporučil bych ho všem kdo ho potřebují, jsme doma spokojení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Daisynka411
10/05/2022
Česká republika
Super
Fajn topinkovac, je to rychle hotové a skvěle křupavé.spokojenost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač