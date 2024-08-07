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  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
  • Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.

Séria 3000Hriankovač Philips

HD2511/70

4.9
| (103) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.
Zlatisté chrumkavé hrianky a teplé pečivo presne tak, ako ich máte radi, vďaka 8 nastaveniam opekania a praktickému stojanu na ohrievanie žemlí. Jednoducho opečené, skvele štýlové s hriankovačom Philips série 3000. Rafinovaný dizajn dodá každej domácnosti jemný moderný nádych.
Zobraziť všetky výhody

Žemle a pečivo vždy opečené podľa vašich predstáv.

Vychutnajte si akékoľvek hrianku. Každý deň, štýlovo.

  • Preskúmajte kompl. raňaj. súpravu 3000

  • Vychutnajte si chlieb, ako ho máte radi

  • Jemný dizajn, moderný doplnok kuchyne

K dispozícii je kompletná raňajková súprava s rýchlovarnou kanvicou a kávovarom

K dispozícii je kompletná raňajková súprava s rýchlovarnou kanvicou a kávovarom

Preskúmajte našu kompletnú raňajkovú súpravu série 3000 s ladiacou rýchlovarnou kanvicou a prekvapkávačom kávy. Navrhnutá tak, aby ste mohli začať svoj deň vo veľkom štýle!

Chutný toast presne podľa vašich predstáv s 8 nastaveniami opečenia

Chutný toast presne podľa vašich predstáv s 8 nastaveniami opečenia

Vychutnajte si dokonalú hrianku presne podľa svojich predstáv vďaka 8 nastaveniam opekania. Prispôsobte si stupeň opečenia akémukoľvek typu chleba – od jemne opečeného až po zlatistý a chrumkavý.

Opečte rovnomerne akýkoľvek chlieb vďaka dvom veľkým samostrediacim otvorom

Opečte rovnomerne akýkoľvek chlieb vďaka dvom veľkým samostrediacim otvorom

Doprajte si pestrejšie raňajky s rôznymi druhmi pečiva, nielen s toastovým chlebom. Dva veľké variabilné otvory umožňujú opekanie rôznych veľkostí a typov chleba. Samostrediaci mechanizmus automaticky vycentruje každý krajec do stredu otvoru, aby bolo opečenie vždy rovnomerné bez ohľadu na hrúbku pečiva.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

103

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2

07/08/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Velké otvory, držák na rozpékání a 8 stupňů

S topinkovačem jsem velmi spokojená. Využívám všechny jeho funkce a jako bonus je to pěkný dyzajnový kousek.

Výhody

Dyzajnově hezký, skvěle rozpéká i opéká

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2582/00 Topinkovač

05/04/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Maximální spokojenost

Doporučil bych ho všem kdo ho potřebují, jsme doma spokojení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super

Fajn topinkovac, je to rychle hotové a skvěle křupavé.spokojenost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2581/00 Topinkovač

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