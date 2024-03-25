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  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
  • Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka

Daily CollectionHriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

HD2516/90

5
| (21) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka
Tento kompaktný hriankovač je vybavený 8 nastaveniami a 2 veľkými nastaviteľnými otvormi, vďaka čomu môžete mať rovnomerne opečené hrianky z akéhokoľvek typu chleba. Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí taktiež umožňuje jednoduché ohrievanie obľúbených žemlí, pečiva či rožkov.
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S 8 nastaveniami a integrovaným roštom na ohrievanie žemlí

Každý deň dozlatista opečená chrumkavá hrianka

  • 8 nastavení

  • Kompaktný dizajn

  • Vstavaný rošt na ohrievanie žemlí

8 nastavení opečenia presne podľa vašej chuti

8 nastavení opečenia presne podľa vašej chuti

8 nastavení na opekanie rôznych druhov chleba bez rizika spálenia. Upravte nastavenie opečenia podľa vlastných predstáv a získajte presne takú hrianku, po akej túžite.

2 veľké nastaviteľné otvory pre rôznu veľkosť chleba

2 veľké nastaviteľné otvory pre rôznu veľkosť chleba

2 veľké nastaviteľné otvory pre rôznu veľkosť chleba. Chlieb sa pomocou funkcie automatického vyrovnania uchováva v strede, aby sa tak dosiahli lepšie výsledky opekania na oboch stranách.

Vstavaný rošt na žemle na ohrievanie rožkov, žemlí alebo ďalšieho pečiva

Vstavaný rošt na žemle, ktorý vám pomôže ohriať vaše obľúbené žemle, rožky a ďalšie pečivo.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

21

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

25/03/2024

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Hriankovač je super

Hriankovač som kúpil po dobrom umiestnení v d teste. A som veľmi spokojný.

Výhody

Všetko OK.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

26/02/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvelý produkt

Produkt funguje veľmi dobre. Jednoduché ovládanie. Rýchle čistenie

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

12/04/2020

Česká republika

Česká republika

Lehký, malý topinkovač

Je super. Je skladný, lehký na manipulaci, takže zvládne použít každý. Jsme s ním spokojeni. Topinky lze udělat z jakéhokoliv druhu chleba. Jsou výborné a křupavé. Rozpečené bagetky na roštu výborné, už nemusím čekat než se rozehřeje trouba. Doporučuji všem věkovým kategoriim

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2516/90 Topinkovač - 2 krajíčky, široký otvor, kov

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2516/90 Topinkovač - 2 krajíčky, široký otvor, kov

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