8 nastavení
Kompaktný dizajn
Vstavaný rošt na ohrievanie žemlí
8 nastavení na opekanie rôznych druhov chleba bez rizika spálenia. Upravte nastavenie opečenia podľa vlastných predstáv a získajte presne takú hrianku, po akej túžite.
2 veľké nastaviteľné otvory pre rôznu veľkosť chleba. Chlieb sa pomocou funkcie automatického vyrovnania uchováva v strede, aby sa tak dosiahli lepšie výsledky opekania na oboch stranách.
Vstavaný rošt na žemle, ktorý vám pomôže ohriať vaše obľúbené žemle, rožky a ďalšie pečivo.
5.0
z 5
21
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Biris17
25/03/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Hriankovač je super
Hriankovač som kúpil po dobrom umiestnení v d teste. A som veľmi spokojný.
Výhody
Všetko OK.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
Víchor
26/02/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Skvelý produkt
Produkt funguje veľmi dobre. Jednoduché ovládanie. Rýchle čistenie
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
LennyD
12/04/2020
Česká republika
Lehký, malý topinkovač
Je super. Je skladný, lehký na manipulaci, takže zvládne použít každý. Jsme s ním spokojeni. Topinky lze udělat z jakéhokoliv druhu chleba. Jsou výborné a křupavé. Rozpečené bagetky na roštu výborné, už nemusím čekat než se rozehřeje trouba. Doporučuji všem věkovým kategoriim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2516/90 Topinkovač - 2 krajíčky, široký otvor, kov
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2516/90 Topinkovač - 2 krajíčky, široký otvor, kov