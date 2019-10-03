Tento produkt už nie je dostupný
2 otvory
Kompaktná
Bielo-béžová
Ohrievanie
2 široké otvory na opekanie hrubých alebo tenkých krajcov.
4 funkcie v 1 (ohrievanie/rozmrazovanie/vypnutie/7 úrovní opečenia).
Ohrejte hrianky za pár sekúnd.
Ocenenia
4.9
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
rad19
03/10/2019
Česká republika
kvalitní výrobek
Kvalitní materiál,časovač pro dobu opékání toustů,vyjímatelný tácek na drobky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač
mary88
12/08/2016
Polska
5
łatwy w użyciu, szybko opieka, nie zajmuje dużo miejsca
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Toster Daily Collection HD2595/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Toster Daily Collection HD2595/00
martaaaa
10/07/2014
Polska
jest super
Ten toster służy mi już jakieś 3 lata, jest doskonały, 7 ustawien wypiekania, tosty zawsze takie jak sobie wymarzę. raz mało wypieczone innym razem mocno rumiane i chrupiące. Można nim nawet rozmrozić pieczywo, dzięki niemu nie wyrzucam chlebka bo szybko mogę sobie go rozmroźić. polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Toster Daily Collection HD2595/00
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Toster Daily Collection HD2595/00