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Všetky rady

  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
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  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
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  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
  • Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionHriankovač

HD2595/00

4.9
| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

2 Ocenenia

Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka
Vychutnávajte si chutné hrianky znova a znova vďaka tomuto kompaktnému hriankovaču. Je vybavený 2 veľkými priečinkami na chlieb, priečinkami na chlieb s odlišnou hrúbkou pre rovnomerné hriankovanie a variabilným ovládaním procesu hriankovania, aby ste vždy dostali hrianky v podobe, ako vám chutia najviac. Odnímateľný podnos na omrvinky zaručuje jednoduché čistenie.
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Kompaktný tvar s 2 otvormi vrátane funkcie ohrievania

Každý deň rovnomerne dozlatista opečená hrianka

  • 2 otvory

  • Kompaktná

  • Bielo-béžová

  • Ohrievanie

2 široké otvory na opekanie krajcov

2 široké otvory na opekanie krajcov

2 široké otvory na opekanie hrubých alebo tenkých krajcov.

4 funkcie v 1 (ohrievanie/rozmrazovanie/vypnutie/7 úrovní opečenia)

4 funkcie v 1 (ohrievanie/rozmrazovanie/vypnutie/7 úrovní opečenia)

4 funkcie v 1 (ohrievanie/rozmrazovanie/vypnutie/7 úrovní opečenia).

Ohrejte hrianky za pár sekúnd

Ohrejte hrianky za pár sekúnd

Ohrejte hrianky za pár sekúnd.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-961301
  • Award image VRS_AWARD-961310

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

03/10/2019

Česká republika

Česká republika

kvalitní výrobek

Kvalitní materiál,časovač pro dobu opékání toustů,vyjímatelný tácek na drobky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač

12/08/2016

Polska

Polska

5

łatwy w użyciu, szybko opieka, nie zajmuje dużo miejsca

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Toster Daily Collection HD2595/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Toster Daily Collection HD2595/00

10/07/2014

Polska

Polska

jest super

Ten toster służy mi już jakieś 3 lata, jest doskonały, 7 ustawien wypiekania, tosty zawsze takie jak sobie wymarzę. raz mało wypieczone innym razem mocno rumiane i chrupiące. Można nim nawet rozmrozić pieczywo, dzięki niemu nie wyrzucam chlebka bo szybko mogę sobie go rozmroźić. polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Toster Daily Collection HD2595/00

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Toster Daily Collection HD2595/00

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  • Tipy a triky