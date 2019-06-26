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  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku

Tento produkt už nie je dostupný

Hriankovač

HD2628/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
Hriankovač s priečinkami s rozličnou šírkou pre rovnomerne zlatisto hnedé hrianky, tenké či hrubé. Pohodlný vďaka funkcii rozmrazovania a zohrievania. Bezpečné používanie vďaka funkcii vysokého zdvihu, tlačidlu zastavenia a studeným vonkajším stenám.
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Hrubá či tenká, vždy dozlatista opečená

Vychutnajte si vynikajúcu hrianku

  • Kovový s 2 otvormi

  • 2 funkcie

  • Brúsený kov, vínovočervená

  • Široký otvor

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku na omrvinky.

Variabilné ovládanie pečenia

Variabilné ovládanie pečenia

Nastavte úroveň zohrievania podľa vašej preferencie a pripravte hrianky tak, ako ich máte radi.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2628/00 Тостер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2628/00 Тостер

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