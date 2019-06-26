Tento produkt už nie je dostupný
Kovový s 2 otvormi
2 funkcie
Brúsený kov, šampansko-béžová
Široký otvor
Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku na omrvinky.
Nastavte úroveň zohrievania podľa vašej preferencie a pripravte hrianky tak, ako ich máte radi.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD2628/00 Тостер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD2628/00 Тостер