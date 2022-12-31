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  • Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.
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  • Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.
  • Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.
  • Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.
  • Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.
  • Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.
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  • Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.
  • Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.
  • Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.
  • Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.

Nové

Philips series 3000Multivarný hrniec

HD2633/80

Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.
Na rozdiel od tradičných multivarných hrncov ponúka multivarný hrniec Philips skutočné automatické uvoľňovanie tlaku pre bezpečné a jednoduché varenie bez potreby manuálneho otáčania parného ventilu a technológiu DualPulse, ktorá vytvára presnú krivku varenia striedaním vysokého a nízkeho tlaku pre dosiahnutie hlbšej a bohatšej chuti. 35 pokročilých prednastavených programov pre jednoduché varenie.
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35 v 1 multivarenie na jedno stlačenie tlačidla

Jedlá plné chuti. Bez dozoru. Extra všestrannosť.

  • Bezpečnejšie, rýchlejšie varenie bez dozoru

  • 35 prednastavení pre nekonečnú rozmanitosť, menej námahy

  • Uzamkne extra chuť pre bohatšie výsledky

  • Objem 6 l, ideálny pre každodenné jedlá

Skutočné automatické uvoľnenie tlaku, žiadne manuálne kroky

Skutočné automatické uvoľnenie tlaku, žiadne manuálne kroky

Na rozdiel od tradičných multikotlov* nie je potrebné manuálne otáčať ventilom ani stláčať tlačidlá. Para sa uvoľňuje automaticky na konci varenia pod tlakom – skutočne bezproblémové varenie od začiatku do konca.

Výsledky na vyššej úrovni s technológiou DualPulse Pressure

Výsledky na vyššej úrovni s technológiou DualPulse Pressure

Na rozdiel od tradičných multikotlov*, ktoré udržiavajú stabilný tlak, naša nová technológia strieda vysoký a nízky tlak a vytvára presnú krivku varenia, ktorá uzamkne chuť. Mäso je až o 13 % šťavnatejšie** a o 28 % jemnejšie**.

35 v 1 prednastavených programov varenia na dosah ruky

35 v 1 prednastavených programov varenia na dosah ruky

35 prednastavených programov – od hovädzieho, jahňacieho, kurčacieho a kačacieho mäsa až po zeleninu, morské plody, fazuľu, polievku, ryžu a ďalšie – s vyhradenými spôsobmi varenia od varenia pod tlakom, dusenia, pečenia, pomalého varenia, opekania, varenia v pare, džemu, jogurtu až po ohrievanie. Manuálne nastavenia vám umožňujú prispôsobiť čas varenia, teplotu a úroveň tlaku a dve skratky na uloženie obľúbených nastavení.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s modelmi HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Test s WBSF a stratou obsahu vlhkosti v bravčovom a kuracím mäse v porovnaní s varením na sporáku.

  3. Na základe interného laboratórneho merania s multivarnými hrniecmi Philips. Časy varenia merané pre polievku z červených fazúľ alebo hovädzie mäso (od zohriatia po uvoľnenie všetkého tlaku) v porovnaní s varením na sporáku, až do dobre uvareného a mäkkého výsledku. Presné percentá sa môžu líšiť podľa produktu.