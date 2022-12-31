Nové
HD2633/80
Bezpečnejšie, rýchlejšie varenie bez dozoru
35 prednastavení pre nekonečnú rozmanitosť, menej námahy
Uzamkne extra chuť pre bohatšie výsledky
Objem 6 l, ideálny pre každodenné jedlá
Na rozdiel od tradičných multikotlov* nie je potrebné manuálne otáčať ventilom ani stláčať tlačidlá. Para sa uvoľňuje automaticky na konci varenia pod tlakom – skutočne bezproblémové varenie od začiatku do konca.
Na rozdiel od tradičných multikotlov*, ktoré udržiavajú stabilný tlak, naša nová technológia strieda vysoký a nízky tlak a vytvára presnú krivku varenia, ktorá uzamkne chuť. Mäso je až o 13 % šťavnatejšie** a o 28 % jemnejšie**.
35 prednastavených programov – od hovädzieho, jahňacieho, kurčacieho a kačacieho mäsa až po zeleninu, morské plody, fazuľu, polievku, ryžu a ďalšie – s vyhradenými spôsobmi varenia od varenia pod tlakom, dusenia, pečenia, pomalého varenia, opekania, varenia v pare, džemu, jogurtu až po ohrievanie. Manuálne nastavenia vám umožňujú prispôsobiť čas varenia, teplotu a úroveň tlaku a dve skratky na uloženie obľúbených nastavení.
Hodnotenie
V porovnaní s modelmi HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Test s WBSF a stratou obsahu vlhkosti v bravčovom a kuracím mäse v porovnaní s varením na sporáku.
Na základe interného laboratórneho merania s multivarnými hrniecmi Philips. Časy varenia merané pre polievku z červených fazúľ alebo hovädzie mäso (od zohriatia po uvoľnenie všetkého tlaku) v porovnaní s varením na sporáku, až do dobre uvareného a mäkkého výsledku. Presné percentá sa môžu líšiť podľa produktu.