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Všetky rady

  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba

Kolekcia VivaHriankovač

HD2637/90

4.9
| (63) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
O 10 % širšie otvory spolu s mechanizmom automatického centrovania zachytia a dokonale vycentrujú každý krajec chleba, či už tenký, alebo hrubší – ručne odkrojený, takže výsledkom je zakaždým rovnomerne opečená hrianka.
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Extra široké otvory umožňujú vložiť tenké aj hrubé krajce

Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba

  • Hriankovač s 2 extra širokými otvormi

  • Vstavaný ohrievač na žemle

  • Čierna

Extra široký otvor umožňuje vložiť krajce tenké aj hrubé, čerstvé aj mrazené.

Extra široký otvor umožňuje vložiť krajce tenké aj hrubé, čerstvé aj mrazené.

Mechanizmus automatického centrovania dokonale vycentruje každý krajec, výsledkom čoho je rovnomerné opečenie bez ohľadu na hrúbku krajca.

Ovládanie 7 nastaviteľných stupňov opečenia

Nastavte úroveň zohrievania podľa vašej preferencie a pripravte hrianky tak, ako ich máte radi.

Vysoké vysunutie pre bezpečné vyberanie aj tých najmenších kúskov

Vysoké vysunutie pre bezpečné vyberanie aj tých najmenších kúskov

Táto funkcia vám umožňuje bezpečne zdvihnúť aj tie najmenšie kúsky chleba

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

63

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

2
1

12/07/2021

Česká republika

Česká republika

Nadšené děti

Výrobek vypadá na první i další pohled bytelně a kvalitně. Po vybalení jsem se s výrobkem a jeho funkcemi chtěla seznámit nejprve z manuálu, bohužel chyběl český návod, ještě že jsem z generace uživatelů kterým slovenština problém nedělá (ta tam byla). Děti byly nadšené, že mají opečený toust jako na dovolené, dokonce topinkovač zvládnou ovládat sami, tak je to jednoduché a nezahřívá se po obvodu, ale pouze uvnitř. Super je 7st.regulace propečení, ohřev pečiva a rovnoměrné opečení slabých plátků i silných krajíců chleba, fajn by byl delší kabel.

Výhody

Nastavení propečení, stopka, možnost opečení slabého i silného chleba, toustovač se vůbec nezahřívá po obvodu, jednoducha obsluha, miska na drobky jde snadno vyjímatelná.

Nevýhody

Krátký přívodní kabel, papírový manuál není v češtině, nestíhám opékat dost rychle jak děti jedí ;)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

10/07/2021

Česká republika

Česká republika

Recenze na topinkovač

Funkce výrobku jsou skvělé, zároveň má moc hezký vzhled. Moc se nám líbí nástavec na rozpékání a velký otvor i na větší nebo silnější plátky chleba. Pečivo je rovnoměrně opečené od jemného až po křupavé.

Výhody

Jednoduchá obsluha, rychlý, velké otvory na chleba, hezký vzhled, nástavec na rozpékání

Nevýhody

Nemáme co vytknout

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

10/07/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý topinkovač

Topinkovač u nás v rodině využíváme každé ráno. Náš starý se nám před par měsíci rozbil a tak jsme nějakou dobu opékali chléb jen v troubě, ale s tímto se ani jedno nedá vůbec srovnávat. Topinkovač si chléb podrží tak, aby se propekl rovnoměrně, což velmi oceňuji. Zároveň má 7 stupňů propečení, takže si vybere každý (na mém starém topinkovači mi vadilo, ze i na stupeň 2 propekl chléb až moc, tady stupeň 2 opravdu odpovídá pouze lehkému propečení). Super je i funkce rozpékání pečiva, není pak vůbec tvrdé a netrvá to dlouho. Topinkovač má ve spodní části vyjímatelný tácek, kam padají drobky zevnitř, a který se dá jednoduše vytáhnout po každém použití. Toto je za mě jedna z nejlepších funkci topinkovače, velmi to usnadní údržbu. Kladné hodnotím i design, ale to je u produktu Phillips zvykem. Nechala jsem si ho stát na kuchyňské lince, vypadá opravdu krásně. Jen je na něm tedy vidět každý otisk prstu, ale to je úděl nerezu. Celkově jsem velmi spokojená a ráda doporučím dále.

Výhody

Rovnoměrné propečení Mnoho stupňů propečení Funkce rozmrazování Funkce stop Vyjímatelný tácek na drobky Držáky na pečivo Design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. O 10 % širší otvor v porovnaní s predchádzajúcim modelom (HD2630)