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Všetky rady

  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
  • Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba

Kolekcia VivaHriankovač

HD2638/11

Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba

O 10 % širšie otvory spolu s mechanizmom automatického centrovania zachytia a dokonale vycentrujú každý krajec chleba, či už tenký, alebo hrubší – ručne odkrojený, takže výsledkom je zakaždým rovnomerne opečená hrianka.

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Extra široké otvory umožňujú vložiť tenké aj hrubé krajce

Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba

  • Hriankovač s 2 extra širokými otvormi

  • Vstavaný ohrievač na žemle

  • Kov

  • Vekový kryt

Extra široký otvor umožňuje vložiť krajce tenké aj hrubé, čerstvé aj mrazené.

Extra široký otvor umožňuje vložiť krajce tenké aj hrubé, čerstvé aj mrazené.

Mechanizmus automatického centrovania dokonale vycentruje každý krajec, výsledkom čoho je rovnomerné opečenie bez ohľadu na hrúbku krajca.

Ovládanie 7 nastaviteľných stupňov opečenia

Nastavte úroveň zohrievania podľa vašej preferencie a pripravte hrianky tak, ako ich máte radi.

Vstavaný ohrievač na žemle na ohrievanie rožkov, pečiva alebo žemlí

Vstavaný ohrievač na žemle na ohrievanie rožkov, pečiva alebo žemlí

Vstavaný ohrievač na žemle na jednoduché ohrievanie pečiva, rožkov alebo žemlí.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. O 10 % širší otvor v porovnaní s predchádzajúcim modelom (HD2630)