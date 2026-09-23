HD2638/11
Chutná chrumkavá hrianka z akéhokoľvek krajca chleba
O 10 % širšie otvory spolu s mechanizmom automatického centrovania zachytia a dokonale vycentrujú každý krajec chleba, či už tenký, alebo hrubší – ručne odkrojený, takže výsledkom je zakaždým rovnomerne opečená hrianka.
Hriankovač s 2 extra širokými otvormi
Vstavaný ohrievač na žemle
Kov
Vekový kryt
Mechanizmus automatického centrovania dokonale vycentruje každý krajec, výsledkom čoho je rovnomerné opečenie bez ohľadu na hrúbku krajca.
Nastavte úroveň zohrievania podľa vašej preferencie a pripravte hrianky tak, ako ich máte radi.
Vstavaný ohrievač na žemle na jednoduché ohrievanie pečiva, rožkov alebo žemlí.
Hodnotenie
O 10 % širší otvor v porovnaní s predchádzajúcim modelom (HD2630)