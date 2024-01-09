100 % bioplast²
8 nastavení opečenia
Kompaktný dizajn s 2 otvormi
Matná zamatovo biela povrchová úprava
Kompaktný hriankovač s 2 otvormi a výkonom 830 W vám každé ráno umožní vychutnať si hrianky presne podľa vašich predstáv.
Trvalo udržateľný dizajn zo 100 % bioplastov² a so stopou CO2 zníženou o 14 %¹. Tento prelomový materiál bude mať nepochybne pozitívny dopad ako na vašu kuchyňu, tak aj na životné prostredie.
Vďaka vstavanému roštu na žemle si môžete vychutnať svoje obľúbené teplé pečivo, rožky a žemle samostatne oddelené od hrianok.
Ocenenia
4.9
z 5
14
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kulíšek 1
09/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny
Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.
Výhody
Kvalita, šetří životní prostředí, cena
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu
Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit
Výhody
Ekologický obal
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Opravdu pěkný toastovač
Toastovače už má skoro každá domácnost a v životě by mě nenapadlo řešit mezi nimi nějaké rozdíly. Prostě toastovač. Jenže tenhle je prostě lepší. Především pro svůj design. Takhle hezkej toastovač jsem asi nikdy neviděl a v kuchyni mi dělá fakt radost.
Výhody
Pěkný design, rychlý
Nevýhody
kratší kabel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
¹Výpočet založený na výrobe rovnakého spotrebiča s použitím bioplastu v porovnaní so 100 % pôvodným plastom (alebo pôvodným polypropylénom)
²Hlavné telo je vyrobené zo 100 % polypropylénového plastu z certifikovaných zdrojov bioplastov na základe hmotnostnej kompenzácie (bioplast tvorí 94 % celkového množstva plastu).