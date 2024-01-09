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  • Raňajky odteraz ešte lepšie
  • Raňajky odteraz ešte lepšie
  • Raňajky odteraz ešte lepšie
  • Raňajky odteraz ešte lepšie
  • Raňajky odteraz ešte lepšie
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Eco Conscious EditionHriankovač radu 5000

HD2640/10

4.9
| (14) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

4 Ocenenia

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Pripravte si každé ráno svoju hrianku presne tak, ako ju máte radi. Trvalo udržateľný dizajn zo 100 % bioplastu², s uhlíkovou stopou zníženou počas výrobného procesu o 14 %¹ pre malý krok k zelenšej budúcnosti.
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S hriankovačom Philips z edície Eco Conscious

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  • 100 % bioplast²

  • 8 nastavení opečenia

  • Kompaktný dizajn s 2 otvormi

  • Matná zamatovo biela povrchová úprava

Urobte si hrianku každé ráno presne tak, ako ju máte radi

Urobte si hrianku každé ráno presne tak, ako ju máte radi

Kompaktný hriankovač s 2 otvormi a výkonom 830 W vám každé ráno umožní vychutnať si hrianky presne podľa vašich predstáv.

Trvalo udržateľný dizajn pre zelenšiu budúcnosť

Trvalo udržateľný dizajn zo 100 % bioplastov² a so stopou CO2 zníženou o 14 %¹. Tento prelomový materiál bude mať nepochybne pozitívny dopad ako na vašu kuchyňu, tak aj na životné prostredie.

Vstavaný rošt na ohrievanie žemlí a pečiva

Vstavaný rošt na ohrievanie žemlí a pečiva

Vďaka vstavanému roštu na žemle si môžete vychutnať svoje obľúbené teplé pečivo, rožky a žemle samostatne oddelené od hrianok.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

14

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny

Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.

Výhody

Kvalita, šetří životní prostředí, cena

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu

Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit

Výhody

Ekologický obal

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Opravdu pěkný toastovač

Toastovače už má skoro každá domácnost a v životě by mě nenapadlo řešit mezi nimi nějaké rozdíly. Prostě toastovač. Jenže tenhle je prostě lepší. Především pro svůj design. Takhle hezkej toastovač jsem asi nikdy neviděl a v kuchyni mi dělá fakt radost.

Výhody

Pěkný design, rychlý

Nevýhody

kratší kabel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹Výpočet založený na výrobe rovnakého spotrebiča s použitím bioplastu v porovnaní so 100 % pôvodným plastom (alebo pôvodným polypropylénom)

  2. ²Hlavné telo je vyrobené zo 100 % polypropylénového plastu z certifikovaných zdrojov bioplastov na základe hmotnostnej kompenzácie (bioplast tvorí 94 % celkového množstva plastu).