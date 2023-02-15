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Všetky rady

  • Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná
  • Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná
  • Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná
  • Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná
  • Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná
  • Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná
  • Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná
  • Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná
  • Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná
  • Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná

Kolekcia VivaHriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

HD2650/90

4.8
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná
Celokovový hriankovač so samocentrovacím extra širokým otvorom na rovnomerné opečenie bez ohľadu na hrúbku krajca. Ponúka rôzne možnosti opekania a zabudovaný stojan na žemle, môžete si tak vychutnávať dokonale chrumkavé hrianky, teplé pečivo, rožky a žemle.
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Široký otvor na tenké aj hrubé, čerstvé i mrazené krajce

Chrumkavá hrianka, ručne alebo strojovo krájaná

  • Celokovový

  • Zohrievanie žemlí na zohrievanie sendvičov a croissantov

  • Mimoriadne široké otvory s 8 úrovňami intenzity opečenia

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

Vyberateľný zásobník na omrvinky pre jednoduché čistenie

Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku na omrvinky.

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

15/02/2023

Україна

Україна

Overený kupujúci

Чудовий прилад, рекомендую!

Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

05/11/2022

Україна

Україна

Overený kupujúci

Тостер

Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

07/11/2021

Україна

Україна

Стильный, имеет встроенную функцию подогрева

Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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