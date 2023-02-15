Celokovový
Zohrievanie žemlí na zohrievanie sendvičov a croissantov
Mimoriadne široké otvory s 8 úrovňami intenzity opečenia
Ľahko sa čistí vďaka vyberateľnému zásobníku na omrvinky.
Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov.
4.8
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Anndr
15/02/2023
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Чудовий прилад, рекомендую!
Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Едуард
05/11/2022
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Тостер
Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
07/11/2021
Україна
Стильный, имеет встроенную функцию подогрева
Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал