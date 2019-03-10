VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
  • Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie

Tento produkt už nie je dostupný

Hriankovač

HD2683/50

3.5
| (2) Recenzie
Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie
Elegantný kovový hriankovač pre hrianky všetkých chutí. Je vybavený vstavaným roštom na jednoduché ohrievanie rožkov, žemlí a croissantov, siedmimi nastaveniami intenzity opekania, funkciou rozmrazovania a nastavením opakovaného ohrevu.
Zobraziť všetky výhody

Vyberateľný hlboký zásobník na omrvinky

Vynikajúce hrianky, jednoduché čistenie

  • 2 otvory

  • 3 funkcie

  • Strieborno-sivý

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk

Vonkajší povrch hriankovača zostáva chladný a bezpečný na dotyk

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Široké otvory, ktoré sú vhodné pre rôzne druhy chleba

Široké otvory, ktoré sú vhodné pre rôzne druhy chleba

Vhodný na opekanie rôznych druhov chleba vďaka veľkým otvorom.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.5

z 5

2

Recenzie

4
3
1

10/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný společník hlavně ráno při snídani :-)

S topinkovačem Philips HD2683 jsme velmi spokojeni, po celou dobu co ho máme nám perfektně slouží a topinky z něho jsou vždy tak akorát opečeny :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2683/50 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2683/50 Topinkovač

18/02/2025

Slovensko

Slovensko

Kde urobili sudruhovia z NDR chybu?

No tak po prve za ten 1 ci 2 a 1/2m privodny kabel by som sa spytal niekoho co je to za for??? Vseobecne vsetky hriankovace maju takuto dlzku, co je dost velka blbost. Proste tu malu vec s velkym prikonom musite mat vedla zastrcky. Je to bezpečne? podla mna nie. Druha vec, priamo tento slape ako hodiny a neprepaluje. Ale kto vyrobil tie mriezky kde sa chlirb zasuva? Date chlieb upecie sa vyberiete ho a chlieb vam okamzite vypadne. Kam? No predsa na zem...hriankovace s kratkym privodnym kablom a s mriezkou z ktorej po vybrati z chlieb vypadne by som zrusil. Asi takto 4/10

Nevýhody

Kratky privodny kabel, nedomysleny system mriezky- chlieb z neho nechceme vypadava jam chce

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

Táto recenzia bola vytvorená pre HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky