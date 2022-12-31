Nové
HD2823/80
Bezpečnejšie, rýchlejšie varenie bez zásahu
35 prednastavení pre nekonečnú rozmanitosť, menšiu námahu
Uzamkne extra chuť pre bohatšie výsledky
Extra kapacita 8 l, ideálna na stretnutia a každodenné jedlá
Na rozdiel od tradičných multifunkčných hrncov* nie je potrebné manuálne otáčať ventilom ani stláčať tlačidlá. Para sa uvoľňuje automaticky na konci tlakového varenia – skutočne bezproblémové varenie od začiatku do konca.
Na rozdiel od tradičných multifunkčných hrncov*, ktoré udržiavajú stály tlak, naša nová technológia strieda vysoký a nízky tlak, čím vytvára presnú krivku varenia, ktorá uzamkne chuť. Až o 13 % šťavnatejšie** a o 28 % jemnejšie** mäso.
35 prednastavených programov – od hovädzieho, jahňacieho, kuracieho a kačacieho mäsa až po zeleninu, morské plody, fazuľu, polievku, ryžu a ďalšie – s vyhradenými spôsobmi varenia od tlakového varenia, dusenia, pečenia, pomalého varenia, opekania, varenia v pare, džemu, jogurtu až po ohrievanie. Manuálne nastavenia vám umožňujú prispôsobiť čas varenia, teplotu a úroveň tlaku a dve skratky na uloženie obľúbených nastavení.
Hodnotenie
V porovnaní s HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Test s WBSF a stratou obsahu vlhkosti v bravčovom a kuracím mäse v porovnaní s varením na sporáku.
Na základe interného laboratórneho merania s multivarnými hrniecmi Philips. Časy varenia merané pre polievku z červených fazúľ alebo hovädzie mäso (od zohriatia po uvoľnenie všetkého tlaku) v porovnaní s varením na sporáku, až do dosiahnutia dobre uvareného a mäkkého výsledku. Presné percentá sa môžu líšiť podľa produktu.