VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.
  • Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.
  • Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.
  • Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.
  • Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.
  • Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.
  • Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.
  • Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.

Nové

Philips series 3000Multivarný hrniec

HD2823/80

Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.
Na rozdiel od tradičných multivarných hrniecov ponúka multivarný hrniec Philips skutočné automatické uvoľnenie tlaku pre bezpečné, nenáročné varenie bez potreby manuálneho otáčania parného ventilu a technológiu DualPulse, ktorá vytvára presnú krivku varenia striedaním vysokého a nízkeho tlaku pre uvoľnenie hlbšej, bohatšej chuti. 35 pokročilých prednastavených programov s extra kapacitou 8 l pre skutočne nenáročné varenie.
Zobraziť všetky výhody

35 v 1 multivarenie na jedno stlačenie tlačidla

Chutné jedlá. Žiadny dohľad. Extra kapacita.

  • Bezpečnejšie, rýchlejšie varenie bez zásahu

  • 35 prednastavení pre nekonečnú rozmanitosť, menšiu námahu

  • Uzamkne extra chuť pre bohatšie výsledky

  • Extra kapacita 8 l, ideálna na stretnutia a každodenné jedlá

Skutočné automatické uvoľnenie tlaku, žiadne manuálne kroky

Skutočné automatické uvoľnenie tlaku, žiadne manuálne kroky

Na rozdiel od tradičných multifunkčných hrncov* nie je potrebné manuálne otáčať ventilom ani stláčať tlačidlá. Para sa uvoľňuje automaticky na konci tlakového varenia – skutočne bezproblémové varenie od začiatku do konca.

Výsledky na vyššej úrovni s technológiou DualPulse Pressure

Výsledky na vyššej úrovni s technológiou DualPulse Pressure

Na rozdiel od tradičných multifunkčných hrncov*, ktoré udržiavajú stály tlak, naša nová technológia strieda vysoký a nízky tlak, čím vytvára presnú krivku varenia, ktorá uzamkne chuť. Až o 13 % šťavnatejšie** a o 28 % jemnejšie** mäso.

35 v 1 prednastavení varenia na dosah ruky

35 v 1 prednastavení varenia na dosah ruky

35 prednastavených programov – od hovädzieho, jahňacieho, kuracieho a kačacieho mäsa až po zeleninu, morské plody, fazuľu, polievku, ryžu a ďalšie – s vyhradenými spôsobmi varenia od tlakového varenia, dusenia, pečenia, pomalého varenia, opekania, varenia v pare, džemu, jogurtu až po ohrievanie. Manuálne nastavenia vám umožňujú prispôsobiť čas varenia, teplotu a úroveň tlaku a dve skratky na uloženie obľúbených nastavení.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Test s WBSF a stratou obsahu vlhkosti v bravčovom a kuracím mäse v porovnaní s varením na sporáku.

  3. Na základe interného laboratórneho merania s multivarnými hrniecmi Philips. Časy varenia merané pre polievku z červených fazúľ alebo hovädzie mäso (od zohriatia po uvoľnenie všetkého tlaku) v porovnaní s varením na sporáku, až do dosiahnutia dobre uvareného a mäkkého výsledku. Presné percentá sa môžu líšiť podľa produktu.