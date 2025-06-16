Kompaktný (0,54 l suchej ryže)
400 W
Čierna
5 prednastavených programov
S priestorom až pre 0,54 litra suchej ryže má dokonalý objem pre malé rodiny a ľahko sa zmestí do akejkoľvek skrinky.
Uvarte si bielu, hnedú alebo sushi ryžu jednoduchým stlačením tlačidla, pričom nechýba ani režim kaše a rýchleho varenia.
Odolný 5-vrstvový vnútorný hrniec sa rovnomerne zahrieva vďaka nepriľnavému povrchu z maifanového kameňa bohatého na minerály, ktorý odoláva pripaľovaniu a poškriabaniu.
4.3
z 5
8
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Michal P.
16/06/2025
Slovensko
Skvely a krasny ryzovar
je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice
Výhody
vsetko top
Nevýhody
ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar
DominikMat
31/03/2025
Česká republika
Výborná volba, usnadnil mi vaření
Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Lukyntumic
29/03/2025
Česká republika
Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!
Výhody
Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže
Nevýhody
Zadny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD3080/80 Rýžovar
Čas varenia je približne 30 minút na základe testov s použitím 1 šálky guľatozrnnej ryže. Skutočný čas varenia sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je typ ryže, množstvo ryže a podmienky varenia.