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Všetky rady

  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
  • Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu

Séria 3000Ryžovar

HD3080/80

4.3
| (8) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt
Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu
Uvarte dokonalú, nadýchanú ryžu jednoduchým spôsobom vďaka 5 prednastaveným programom pre rôzne druhy ryže. Mini varič ryže Philips série 3000 má tú správnu veľkosť pre malé rodiny a pohodlne ho uložíte do každej kuchynskej skrinky.
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Ideálny pre 1 až 3 ľudí

Kompaktný dizajn pre dokonale nadýchanú ryžu

  • Kompaktný (0,54 l suchej ryže)

  • 400 W

  • Čierna

  • 5 prednastavených programov

Mini varič ryže pre malé rodiny

Mini varič ryže pre malé rodiny

S priestorom až pre 0,54 litra suchej ryže má dokonalý objem pre malé rodiny a ľahko sa zmestí do akejkoľvek skrinky.

5 prednastavených programov pre rôzne typy ryže

5 prednastavených programov pre rôzne typy ryže

Uvarte si bielu, hnedú alebo sushi ryžu jednoduchým stlačením tlačidla, pričom nechýba ani režim kaše a rýchleho varenia.

5-vrstvový vnútorný hrniec s nelepivým povrchom Bakuhanseki

5-vrstvový vnútorný hrniec s nelepivým povrchom Bakuhanseki

Odolný 5-vrstvový vnútorný hrniec sa rovnomerne zahrieva vďaka nepriľnavému povrchu z maifanového kameňa bohatého na minerály, ktorý odoláva pripaľovaniu a poškriabaniu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

8

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

3
1

16/06/2025

Slovensko

Slovensko

Skvely a krasny ryzovar

je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice

Výhody

vsetko top

Nevýhody

ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná volba, usnadnil mi vaření

Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!

Výhody

Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže

Nevýhody

Zadny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Čas varenia je približne 30 minút na základe testov s použitím 1 šálky guľatozrnnej ryže. Skutočný čas varenia sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je typ ryže, množstvo ryže a podmienky varenia.