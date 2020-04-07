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  • Prídavná odolná vnútorná nádoba
  • Prídavná odolná vnútorná nádoba
  • Prídavná odolná vnútorná nádoba
  • Prídavná odolná vnútorná nádoba
  • Prídavná odolná vnútorná nádoba
  • Prídavná odolná vnútorná nádoba
  • Prídavná odolná vnútorná nádoba
  • Prídavná odolná vnútorná nádoba

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionVnútorná nádoba

HD3737

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Prídavná odolná vnútorná nádoba
Prídavná 2,0 mm hrubá odolná vnútorná nádoba vám umožní veľmi pohodlné varenie
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pre zariadenie Philips Multicooker HD3037

Prídavná odolná vnútorná nádoba

  • 5 l

Extra hrubá 2,0 mm liatinovo-hliníková vnútorná nádoba s povrchovou vrstvou

Extra hrubá 2,0 mm liatinovo-hliníková vnútorná nádoba s povrchovou vrstvou

Extra hrubá 2,0 mm liatinovo-hliníková vnútorná nádoba s povrchovou vrstvou zabezpečí rovnomerné rozptýlenie tepla a vždy dôkladne uvarené jedlo.

Prídavná nádoba umožňuje pohodlné varenie aj skladovanie jedál

Prídavná nádoba umožňuje pohodlné varenie aj skladovanie jedál

Prídavná nádoba umožňuje pohodlné varenie aj skladovanie viacerých jedál

2,0 mm 5–vrstvová vnútorná nádoba rovnomerne rozvádza teplo pre lepšiu chuť

2,0 mm 5–vrstvová vnútorná nádoba rovnomerne rozvádza teplo pre lepšiu chuť

2,0 mm 5–vrstvová vnútorná nádoba rovnomerne rozvádza teplo pre lepšiu chuť jedál

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

07/04/2020

България

България

Браво, това е един чудесен уред!

Умерена мощност 970W- можете да правите всичко с него, не е необходимо да имате друг уред за готвене. Откакто го притежаваме го използваме приоритетно и сме много доволни. След три годишна употреба (почти всяка вечер, понякога и 2 пъти дневно) съм сменил вътрешния съд и практически уреда е нов. Съпругата ми погледна с недоверие на новата ни придобивка (тогава), но сега винаги отбелява "колко добре е, че го имаме". Браво на разработчиците, голямо удоволствие за мен е даго използвам - лесно и удобно се поддържа! Включвам го, поставям вътре продуктите и продължавам по своя план, когато храната е готова, уредът я съхранява топла до момента за сервиране! Безопасен е, спокоен съм, когато го оставя да готви сам, а аз или съм навън на разходка или си работя на компютъра! Браво!

Výhody

Икономичен, удобен, включва всичко необходимо!

Nevýhody

Не мога да съобщя за такива, не може само да прави "корички" на печени ястия, но това е извън класа му - той се справя чудесно със задушени ястия.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд

13/09/2019

Україна

Україна

Відмінне антипригарне покриття

В старій каструлі їжа стала пригорати, тож довелося купити цю. Покриття набагато краще, ніж у тій, що поставлялася з мультиваркою!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

11/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую.

Користуюсь два роки, приблизно раз на два тижні, варю каші, випікання інколи, каструля все ще в хорошому стані і внутрішня поверхня не поддряпана. Легко миється, доволі міцна, але поводитись із нею потрібно окуратно.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

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  • Tipy a triky