Tento produkt už nie je dostupný
5 l
Extra hrubá 2,0 mm liatinovo-hliníková vnútorná nádoba s povrchovou vrstvou zabezpečí rovnomerné rozptýlenie tepla a vždy dôkladne uvarené jedlo.
Prídavná nádoba umožňuje pohodlné varenie aj skladovanie viacerých jedál
2,0 mm 5–vrstvová vnútorná nádoba rovnomerne rozvádza teplo pre lepšiu chuť jedál
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
danysto
07/04/2020
България
Браво, това е един чудесен уред!
Умерена мощност 970W- можете да правите всичко с него, не е необходимо да имате друг уред за готвене. Откакто го притежаваме го използваме приоритетно и сме много доволни. След три годишна употреба (почти всяка вечер, понякога и 2 пъти дневно) съм сменил вътрешния съд и практически уреда е нов. Съпругата ми погледна с недоверие на новата ни придобивка (тогава), но сега винаги отбелява "колко добре е, че го имаме". Браво на разработчиците, голямо удоволствие за мен е даго използвам - лесно и удобно се поддържа! Включвам го, поставям вътре продуктите и продължавам по своя план, когато храната е готова, уредът я съхранява топла до момента за сервиране! Безопасен е, спокоен съм, когато го оставя да готви сам, а аз или съм навън на разходка или си работя на компютъра! Браво!
Výhody
Икономичен, удобен, включва всичко необходимо!
Nevýhody
Не мога да съобщя за такива, не може само да прави "корички" на печени ястия, но това е извън класа му - той се справя чудесно със задушени ястия.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд
serpashk
13/09/2019
Україна
Відмінне антипригарне покриття
В старій каструлі їжа стала пригорати, тож довелося купити цю. Покриття набагато краще, ніж у тій, що поставлялася з мультиваркою!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Vikdem
11/04/2019
Україна
Однозначно рекомендую.
Користуюсь два роки, приблизно раз на два тижні, варю каші, випікання інколи, каструля все ще в хорошому стані і внутрішня поверхня не поддряпана. Легко миється, доволі міцна, але поводитись із нею потрібно окуратно.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля