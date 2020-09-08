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  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
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Tento produkt už nie je dostupný

Stolový gril

HD4417/20

4.6
| (23) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Objavte čaro bohatšej chuti
Tento výkonný a pritom kompaktný stolový gril Philips HD4417/20 je vybavený platňou s vysokou teplotou, vďaka ktorej zostane jedlo šťavnaté. Rýchlo sa zahrieva, jeho výnimočne hrubá platňa zostáva horúca za každých podmienok a termostat zaručuje dokonalé výsledky pri príprave jedál.
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Nepretržite vysoká teplota na uchovanie chute

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  • 2000 W

  • Rebrovaná platňa (extra hrubá)

  • Grilovacia platňa s vysokou teplotou

Grilovacia platňa s vysokou teplotou, ktorá zachová prirodzenú chuť

Grilovacia platňa s vysokou teplotou, ktorá zachová prirodzenú chuť

Vďaka vysokej teplote grilovacej platne elektrického grilu Philips zostane v jedle všetka šťava a zachová sa jeho prirodzená chuť. Vo chvíli, keď sa jedlo dostane do kontaktu s povrchom grilu, začne syčať a hnednúť, čím sa na ňom vytvára chutná kôrka, ktorá udrží všetky výživné látky a chuť vo vnútri jedla – presne tam, kde majú byť.

Výnimočne hrubá platňa zostane horúca, aj keď na ňu položíte zmrazené jedlo

Výnimočne hrubá platňa zostane horúca, aj keď na ňu položíte zmrazené jedlo

Výnimočne hrubá grilovacia platňa udrží viac tepla, ako bežný gril, takže zostáva horúca, aj keď na ňu položíte mrazené jedlo. Konštantná teplota tak zabezpečí rýchlejšiu a rovnomernejšiu prípravu jedla. Platňa zostáva horúca aj v prvých kľúčových okamihoch, keď na gril položíte jedlo, čím sa zachová jeho prirodzená chuť a šťavnatosť.

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok pri každom jedle

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok pri každom jedle

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

23

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

2

08/09/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výkonný gril za rozumné peníze

Grill je velmi povedený, co se týče konstrukce tak i výkonu, nenáročný na čištění a za ty peníze, je to velmi solidní výrobek. Jediné malé mínus je termostat, který při každém sepnutí gril nahřeje dočasně na vyšší teplotu než je daný stupeň, ale po chvilce si na to člověk zvykne.

Výhody

Gril je kompaktní, jednoduché ovládání, kvalitní a dobře čistitelné konstrukce

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril

03/10/2019

Česká republika

Česká republika

Stolní gril, který uspokojí i náročné strávníky.

Tento gril doporučuji hlavně pro jeho velkou grilovací plochu, díky které se hodí hlavně tam, kde se sejde rodina, či větší množství přátel. Nepřilnavá plocha je z materiálu, na kterou se opravdu nic nepřipeče. Gril se jednoduše ovládá.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4419/20 Stolní gril

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4419/20 Stolní gril

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Zdrave a jednoduché grilování

Gril využíváme celoročně - ať už na zahradě nebo doma. Super je ze odtéká stava do spodního plechu. Děláme cukety, maso, zeleninu - mám pocit ze grilují zdravě :) za mne mohu jen a jen doporučit. Regulace teploty taky super - proste když se mi zda ze už je z venku maso hotové - stihnu to a dodela se uvnitř a přitom se nespali. Údržba taky velmi jednoduchá a systém skládání - rozebírání je dobre vymyšlený. U nás má gril místo v kuchyni na skříňce - dcera miluje maso pouze z grilu - na pánvi ji vadí jak to plave v oleji... za mě top

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril

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  • Tipy a triky