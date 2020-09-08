Tento produkt už nie je dostupný
2000 W
Rebrovaná platňa (extra hrubá)
Grilovacia platňa s vysokou teplotou
Vďaka vysokej teplote grilovacej platne elektrického grilu Philips zostane v jedle všetka šťava a zachová sa jeho prirodzená chuť. Vo chvíli, keď sa jedlo dostane do kontaktu s povrchom grilu, začne syčať a hnednúť, čím sa na ňom vytvára chutná kôrka, ktorá udrží všetky výživné látky a chuť vo vnútri jedla – presne tam, kde majú byť.
Výnimočne hrubá grilovacia platňa udrží viac tepla, ako bežný gril, takže zostáva horúca, aj keď na ňu položíte mrazené jedlo. Konštantná teplota tak zabezpečí rýchlejšiu a rovnomernejšiu prípravu jedla. Platňa zostáva horúca aj v prvých kľúčových okamihoch, keď na gril položíte jedlo, čím sa zachová jeho prirodzená chuť a šťavnatosť.
Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok.
4.6
z 5
23
Recenzie
90%
Odporúča tento produkt
Philip2255
08/09/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výkonný gril za rozumné peníze
Grill je velmi povedený, co se týče konstrukce tak i výkonu, nenáročný na čištění a za ty peníze, je to velmi solidní výrobek. Jediné malé mínus je termostat, který při každém sepnutí gril nahřeje dočasně na vyšší teplotu než je daný stupeň, ale po chvilce si na to člověk zvykne.
Výhody
Gril je kompaktní, jednoduché ovládání, kvalitní a dobře čistitelné konstrukce
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril
paperilla
03/10/2019
Česká republika
Stolní gril, který uspokojí i náročné strávníky.
Tento gril doporučuji hlavně pro jeho velkou grilovací plochu, díky které se hodí hlavně tam, kde se sejde rodina, či větší množství přátel. Nepřilnavá plocha je z materiálu, na kterou se opravdu nic nepřipeče. Gril se jednoduše ovládá.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4419/20 Stolní gril
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4419/20 Stolní gril
Cacorka
02/10/2019
Česká republika
Zdrave a jednoduché grilování
Gril využíváme celoročně - ať už na zahradě nebo doma. Super je ze odtéká stava do spodního plechu. Děláme cukety, maso, zeleninu - mám pocit ze grilují zdravě :) za mne mohu jen a jen doporučit. Regulace teploty taky super - proste když se mi zda ze už je z venku maso hotové - stihnu to a dodela se uvnitř a přitom se nespali. Údržba taky velmi jednoduchá a systém skládání - rozebírání je dobre vymyšlený. U nás má gril místo v kuchyni na skříňce - dcera miluje maso pouze z grilu - na pánvi ji vadí jak to plave v oleji... za mě top
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril