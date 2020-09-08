VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti

Tento produkt už nie je dostupný

Stolový gril

HD4419/20

4.6
| (23) Recenzie | 90% Odporúča tento produkt
Objavte čaro bohatšej chuti
Tento výkonný kompaktný stolový gril Philips je vybavený platňou s vysokou teplotou, vďaka ktorej zostane jedlo šťavnaté. Rýchlo sa zahrieva a jeho výnimočne hrubá platňa zostáva horúca za každých podmienok. Na jeho rebrovanej i hladkej časti môžete pripraviť množstvo chutných jedál.
Zobraziť všetky výhody

Nepretržite vysoká teplota na uchovanie chute

Objavte čaro bohatšej chuti

  • 2300 W

  • Rebrovaná/hladká platňa

  • Grilovacia platňa s vysokou teplotou

  • 300 x 370 mm

Grilovacia platňa s vysokou teplotou, ktorá zachová prirodzenú chuť

Grilovacia platňa s vysokou teplotou, ktorá zachová prirodzenú chuť

Vďaka vysokej teplote grilovacej platne elektrického grilu Philips zostane v jedle všetka šťava a zachová sa jeho prirodzená chuť. Vo chvíli, keď sa jedlo dostane do kontaktu s povrchom grilu, začne syčať a hnednúť, čím sa na ňom vytvára chutná kôrka, ktorá udrží všetky výživné látky a chuť vo vnútri jedla – presne tam, kde majú byť.

Platňa s rebrovanou i hladkou časťou umožní opekanie, grilovanie a oveľa viac

Platňa s rebrovanou i hladkou časťou umožní opekanie, grilovanie a oveľa viac

Praktická platňa umožňuje vybrať si na prípravu jedla ryhovaný alebo hladký povrch, takže si môžete pripraviť jedlo podľa vlastnej vôle. Hladný povrch je vhodný na opekanie a grilovanie malých kúskov jedla. Rebrovaný povrch vytvára neodolateľný efekt grilovania na ohni.

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok pri každom jedle

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok pri každom jedle

Nastaviteľný termostat zabezpečuje dokonalý výsledok.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

23

Recenzie

90%

Odporúča tento produkt

2

08/09/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výkonný gril za rozumné peníze

Grill je velmi povedený, co se týče konstrukce tak i výkonu, nenáročný na čištění a za ty peníze, je to velmi solidní výrobek. Jediné malé mínus je termostat, který při každém sepnutí gril nahřeje dočasně na vyšší teplotu než je daný stupeň, ale po chvilce si na to člověk zvykne.

Výhody

Gril je kompaktní, jednoduché ovládání, kvalitní a dobře čistitelné konstrukce

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril

03/10/2019

Česká republika

Česká republika

Stolní gril, který uspokojí i náročné strávníky.

Tento gril doporučuji hlavně pro jeho velkou grilovací plochu, díky které se hodí hlavně tam, kde se sejde rodina, či větší množství přátel. Nepřilnavá plocha je z materiálu, na kterou se opravdu nic nepřipeče. Gril se jednoduše ovládá.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4419/20 Stolní gril

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4419/20 Stolní gril

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Zdrave a jednoduché grilování

Gril využíváme celoročně - ať už na zahradě nebo doma. Super je ze odtéká stava do spodního plechu. Děláme cukety, maso, zeleninu - mám pocit ze grilují zdravě :) za mne mohu jen a jen doporučit. Regulace teploty taky super - proste když se mi zda ze už je z venku maso hotové - stihnu to a dodela se uvnitř a přitom se nespali. Údržba taky velmi jednoduchá a systém skládání - rozebírání je dobre vymyšlený. U nás má gril místo v kuchyni na skříňce - dcera miluje maso pouze z grilu - na pánvi ji vadí jak to plave v oleji... za mě top

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4417/20 Stolní gril

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky