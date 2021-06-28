VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti
  • Objavte čaro bohatšej chuti

Tento produkt už nie je dostupný

Gril pre zdravé stravovanie

HD4467/90

4.6
| (16) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Objavte čaro bohatšej chuti
Tento gril Philips na prípravu zdravého jedla je vybavený grilovacími platňami s vysokou teplotou, vďaka ktorým zostane jedlo šťavnaté. Platne sa rýchlo zahrievajú a udržujú konštantnú teplotu, takže kvalitný výsledok je zaručený. Platne môžete pri rôznych štýloch prípravy jedla používať v naklonenej alebo horizontálnej polohe.
Zobraziť všetky výhody

Platne s vysokou teplotou, ktoré uchovajú prirodzenú chuť

Objavte čaro bohatšej chuti

  • 2000 W

  • Rebrovaná platňa

  • 3 polohy grilu, vysokoteplot.

Viac grilovacích pozícií: poloha na stole, poloha rúry a kontaktného grilu

Viac grilovacích pozícií: poloha na stole, poloha rúry a kontaktného grilu

Gril môžete používať s vekom v uzatvorenej, otvorenej polohe alebo v polohe na gratinovanie a pripraviť tak širokú škálu jedál. 1. Jedlo pripravené na grile s uzatvoreným vekom si zachová bohatstvo zo svojej chute. Tento spôsob je ideálny na grilovanie mäsa, rýb, zeleniny alebo sendvičov. 2. Príprava jedla na otvorenom grile pripomína barbeque. Je dokonale vhodná na grilovanie priamo na stole, na večierkoch alebo na zohrievanie jedla. 3. Poloha na gratinovanie je vhodná na roztopenie syra na hriankach alebo zelenine, napríklad paradajkách alebo cukete.

Poloha stolového grilu

Poloha stolového grilu na grilovanie na dvojitom grilovacom povrchu.

Poloha kontaktného grilu

Poloha kontaktného grilu na rýchlu prípravu zdravých pochúťok.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

16

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

3
2
1

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Grilování doma

Gril je rychle připraven a výborně poslouží domácím účelům.

Výhody

rychlá příprava, skladný

Nevýhody

musí se čistit :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Stolní gril HD4467/90

Se stolním grilem jsem maximálně spokojená, musím pod gril dát plech, protože vytéká št´áva, ale maso je křupavé

Výhody

křupavé maso

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril

15/06/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vynikající jednoduchý gril

Velice jednoduchý a funkční elektrický gril, velkou výhodou je možnost vyndat plotýnky na umytí. Lze skladovat ve svislé poloze.

Výhody

Skladný, jednoduchý na ovládání, snadná údržba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky