Tento produkt už nie je dostupný
2000 W
Rebrovaná platňa
3 polohy grilu, vysokoteplot.
Gril môžete používať s vekom v uzatvorenej, otvorenej polohe alebo v polohe na gratinovanie a pripraviť tak širokú škálu jedál. 1. Jedlo pripravené na grile s uzatvoreným vekom si zachová bohatstvo zo svojej chute. Tento spôsob je ideálny na grilovanie mäsa, rýb, zeleniny alebo sendvičov. 2. Príprava jedla na otvorenom grile pripomína barbeque. Je dokonale vhodná na grilovanie priamo na stole, na večierkoch alebo na zohrievanie jedla. 3. Poloha na gratinovanie je vhodná na roztopenie syra na hriankach alebo zelenine, napríklad paradajkách alebo cukete.
Poloha stolového grilu na grilovanie na dvojitom grilovacom povrchu.
Poloha kontaktného grilu na rýchlu prípravu zdravých pochúťok.
4.6
z 5
16
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
MeggiK
28/06/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Grilování doma
Gril je rychle připraven a výborně poslouží domácím účelům.
Výhody
rychlá příprava, skladný
Nevýhody
musí se čistit :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril
lilinka
04/05/2021
Česká republika
Stolní gril HD4467/90
Se stolním grilem jsem maximálně spokojená, musím pod gril dát plech, protože vytéká št´áva, ale maso je křupavé
Výhody
křupavé maso
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril
Vercik
15/06/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Vynikající jednoduchý gril
Velice jednoduchý a funkční elektrický gril, velkou výhodou je možnost vyndat plotýnky na umytí. Lze skladovat ve svislé poloze.
Výhody
Skladný, jednoduchý na ovládání, snadná údržba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4467/90 Stolní gril