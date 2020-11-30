Tento produkt už nie je dostupný
0,8 l 2400 W
Ukazovateľ 1 šálky
Brúsený kov
Výklopné veko
Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí až 50 % energie a vody, čím prispieva k ochrane životného prostredia.
Elegantné modré kontrolné svetlo zabudované vo vypínači signalizuje, kedy je kanvica zapnutá.
Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
kristy_brasov
30/11/2020
România
Produsul este excelent
Folosesc acest fierbator de vreo 5 ani si merge exceptional ca in prima zi. Are dimensiuni reduse si l-am putut cara in toate concediile sa facem ceai si cafea. Este foarte puternic deci incalzaste apa foarte rapid. Materialele sunt de calitate superioara
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4618/20 Mini-fierbător
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4618/20 Mini-fierbător
Dovand
07/09/2015
Lietuva
kokybiskas, praktiškas ir ekonomiškas
Kokybiškas, nes turime jau keletą metų, ir vis dar taip pat veikia. Ekonomiškumo suteikia maža virdulio talpa- nereikia veltui virinti vandenį ir eikvoti elektros energijos. Praktiškas, nes užima nedaug vietos. Taip pat patrauklios sidabrinės spalvos :). Kaip ir visi virduliai turi savaiminę išsijungimo ir apsaugos nuo perkaitimo funkciją.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4618/20 Mažas virdulys
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4618/20 Mažas virdulys