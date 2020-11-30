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  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
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  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
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Tento produkt už nie je dostupný

Mini kanvica

HD4618/20

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Uvarte vždy len potrebné množstvo
Jedinečná funkcia „ukazovateľ jednej šálky“ elektrickej mini kanvice Philips HD4618/20 umožňuje uvariť presne také množstvo vody, ktoré potrebujete. Tým ľahko ušetríte až 50 % energie a znížite svoj vplyv na životné prostredie
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Táto minikanvica ušetrí až 50 % energie

Uvarte vždy len potrebné množstvo

  • 0,8 l 2400 W

  • Ukazovateľ 1 šálky

  • Brúsený kov

  • Výklopné veko

Ukazovateľ jednej šálky na prípravu len potrebného množstva vody

Ukazovateľ jednej šálky na prípravu len potrebného množstva vody

Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí až 50 % energie a vody, čím prispieva k ochrane životného prostredia.

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Elegantné modré kontrolné svetlo zabudované vo vypínači signalizuje, kedy je kanvica zapnutá.

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

30/11/2020

România

România

Produsul este excelent

Folosesc acest fierbator de vreo 5 ani si merge exceptional ca in prima zi. Are dimensiuni reduse si l-am putut cara in toate concediile sa facem ceai si cafea. Este foarte puternic deci incalzaste apa foarte rapid. Materialele sunt de calitate superioara

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4618/20 Mini-fierbător

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4618/20 Mini-fierbător

07/09/2015

Lietuva

Lietuva

kokybiskas, praktiškas ir ekonomiškas

Kokybiškas, nes turime jau keletą metų, ir vis dar taip pat veikia. Ekonomiškumo suteikia maža virdulio talpa- nereikia veltui virinti vandenį ir eikvoti elektros energijos. Praktiškas, nes užima nedaug vietos. Taip pat patrauklios sidabrinės spalvos :). Kaip ir visi virduliai turi savaiminę išsijungimo ir apsaugos nuo perkaitimo funkciją.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4618/20 Mažas virdulys

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4618/20 Mažas virdulys

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