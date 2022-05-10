Tento produkt už nie je dostupný
1,5 l 2400 W
Ukazovateľ hladiny vody
Čierno-strieborná
Výklopné veko
Ľahko odčítateľné indikátory hladiny vody na oboch stranách elektrickej kanvice Philips vhodné pre pravákov aj ľavákov.
Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou. Kanvicu je tiež možné plniť cez výpust.
Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
fyluta
10/05/2022
Česká republika
v kondici mnoho let
Super konvice s jemným sítkem. Je neuvěřitelné, že konvice funguje již asi 6 let a pořád OK...
Výhody
dlouhá výdrž
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Zebra300
30/09/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Rychlovarná konvice
Produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice splňuje očekávání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Pája N.
05/05/2021
Česká republika
Perfektní
S konvicí jsem plně spokojená, voda je uvařená za chviličku, dobře se s ní manipuluje, jednoduchá na ovládání.
Výhody
Rychlá, pěkná
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice