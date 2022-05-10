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  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
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  • Rýchle a jednoduché varenie
  • Rýchle a jednoduché varenie
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Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKanvica

HD4646/20

4.8
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Rýchle a jednoduché varenie
Vďaka plochému vyhrievaciemu článku dokáže kanvica za pár sekúnd uvariť vodu a jednoducho sa čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.
Zobraziť všetky výhody

Výkonná kanvica, ohrevný článok s jednoduchým čistením

Rýchle a jednoduché varenie

  • 1,5 l 2400 W

  • Ukazovateľ hladiny vody

  • Čierno-strieborná

  • Výklopné veko

Indikátory hladiny vody po oboch stranách s jednoduchým odčítaním

Indikátory hladiny vody po oboch stranách s jednoduchým odčítaním

Ľahko odčítateľné indikátory hladiny vody na oboch stranách elektrickej kanvice Philips vhodné pre pravákov aj ľavákov.

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou. Kanvicu je tiež možné plniť cez výpust.

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

v kondici mnoho let

Super konvice s jemným sítkem. Je neuvěřitelné, že konvice funguje již asi 6 let a pořád OK...

Výhody

dlouhá výdrž

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

30/09/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Rychlovarná konvice

Produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice splňuje očekávání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní

S konvicí jsem plně spokojená, voda je uvařená za chviličku, dobře se s ní manipuluje, jednoduchá na ovládání.

Výhody

Rychlá, pěkná

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

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