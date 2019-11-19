Tento produkt už nie je dostupný
1,5 l 2400 W
Ukazovateľ hladiny vody
Rumelkovo-oranžová
Výklopné veko
Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po skončení prípravy
Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.
Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.
4.7
z 5
120
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Aga I
19/11/2019
Polska
Overený kupujúci
Biały i doskonały
Witam Jest to mój drugi czajnik tej firmy .Pierwszy przestał działać po około 7 latach ,ale nawet nie próbowałam go naprawiać bo sama liczba lat ,które mi służył mówi sama za siebie mam, kolejny też biały .Materiał z którego jest wykonany jest bardzo trwały nie osadzają się na nim brud ani kurz czajnik pracuje bardzo cicho ,szybko i sprawnie ,bardzo szybko podgrzewa wodę ma na stałe zamontowany w środku plastikowy filtr,który zatrzymuję osad z naszej nie za bardzo miękkiej wody, filtr można wyjąć i umyć pod wodą. Cały czajnik od środka raz na jakiś czas myję wodą z octem,rewelacja.Grzałka przykryta jest estetyczną płytka ze stali szlachetnej. Na bokach czajnika są dwa przeszklenia przez które widać ile mamy w środku wody,obok nich jest też podziałka z mililitrami ,które wlewamy do środka .Czajnik ma 1,5 l. pojemności przy większej liczbie osób w domu nie trzeba kilka razy wstawiać wody radzi sobie za pierwszym razem i bardzo szybko ponieważ grzałka 2400W doskonale sobie radzi. Dla mnie nie ma żadnych wad,polecam go z cała stanowczością produkt idealny jak większość produków tej firmy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Czajnik
xalvita0103
22/10/2019
Polska
Super produkt!
Według mnie najlepszy czajnik na rynku, sprawdza się skutecznie od 4 lat użytkowania. Zero problemów, cichy, szybki i wydajny. :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Czajnik Daily Collection HD4646/20
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Czajnik Daily Collection HD4646/20
Mario011974
09/09/2016
Polska
Warty zakupu
Produkowany w Polsce, solidny i tani. Sprawuje się bardzo dobrze . Polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/70 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/70 Czajnik