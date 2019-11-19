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Všetky rady

  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
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  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
  • Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením

Tento produkt už nie je dostupný

Kanvica

HD4646/56

4.7
| (120) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením
Vďaka plochému vyhrievaciemu článku dokáže kanvica za pár sekúnd uvariť vodu a jednoducho sa čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.
Zobraziť všetky výhody

Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením

Výkonný skrytý vyhrievací článok s jednoduchým čistením

  • 1,5 l 2400 W

  • Ukazovateľ hladiny vody

  • Rumelkovo-oranžová

  • Výklopné veko

Viacnásobný bezpečnostný systém

Viacnásobný bezpečnostný systém

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po skončení prípravy

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Výklopné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Výklopné veko s veľkým otvorom pre jednoduché plnenie a čistenie, a ktoré tiež zabraňuje kontaktu s parou.

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

120

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

19/11/2019

Polska

Polska

Overený kupujúci

Biały i doskonały

Witam Jest to mój drugi czajnik tej firmy .Pierwszy przestał działać po około 7 latach ,ale nawet nie próbowałam go naprawiać bo sama liczba lat ,które mi służył mówi sama za siebie mam, kolejny też biały .Materiał z którego jest wykonany jest bardzo trwały nie osadzają się na nim brud ani kurz czajnik pracuje bardzo cicho ,szybko i sprawnie ,bardzo szybko podgrzewa wodę ma na stałe zamontowany w środku plastikowy filtr,który zatrzymuję osad z naszej nie za bardzo miękkiej wody, filtr można wyjąć i umyć pod wodą. Cały czajnik od środka raz na jakiś czas myję wodą z octem,rewelacja.Grzałka przykryta jest estetyczną płytka ze stali szlachetnej. Na bokach czajnika są dwa przeszklenia przez które widać ile mamy w środku wody,obok nich jest też podziałka z mililitrami ,które wlewamy do środka .Czajnik ma 1,5 l. pojemności przy większej liczbie osób w domu nie trzeba kilka razy wstawiać wody radzi sobie za pierwszym razem i bardzo szybko ponieważ grzałka 2400W doskonale sobie radzi. Dla mnie nie ma żadnych wad,polecam go z cała stanowczością produkt idealny jak większość produków tej firmy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Czajnik

22/10/2019

Polska

Polska

Super produkt!

Według mnie najlepszy czajnik na rynku, sprawdza się skutecznie od 4 lat użytkowania. Zero problemów, cichy, szybki i wydajny. :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Czajnik Daily Collection HD4646/20

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Czajnik Daily Collection HD4646/20

09/09/2016

Polska

Polska

Warty zakupu

Produkowany w Polsce, solidny i tani. Sprawuje się bardzo dobrze . Polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/70 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/70 Czajnik

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  • Tipy a triky