Tento produkt už nie je dostupný
Rýchle a jednoduché varenie
Vďaka plochému vyhrievaciemu článku dokáže kanvica za pár sekúnd uvariť vodu a jednoducho sa čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.
1,5 l 2400 W
Ukazovateľ hladiny vody
Bielo-modrá
Výklopné veko
Kanvicu je možné plniť cez náustok alebo otvorením veka.
Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.
Skrytý nerezový článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.
4.8
z 5
240
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
fyluta
10/05/2022
Česká republika
v kondici mnoho let
Super konvice s jemným sítkem. Je neuvěřitelné, že konvice funguje již asi 6 let a pořád OK...
Výhody
dlouhá výdrž
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Dátum použitia 2020-05-10
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Dátum použitia 2020-05-10
Zebra300
30/09/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Rychlovarná konvice
Produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice splňuje očekávání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Dátum použitia 2020-08-30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Dátum použitia 2020-08-30
Pája N.
05/05/2021
Česká republika
Perfektní
S konvicí jsem plně spokojená, voda je uvařená za chviličku, dobře se s ní manipuluje, jednoduchá na ovládání.
Výhody
Rychlá, pěkná
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Dátum použitia 2020-04-05
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice
Dátum použitia 2020-04-05