VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD4646/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Daily Collection Kettle

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKanvica

HD4646/70

4.8

| (240) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

Rýchle a jednoduché varenie

Vďaka plochému vyhrievaciemu článku dokáže kanvica za pár sekúnd uvariť vodu a jednoducho sa čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.

Zobraziť všetky výhody

Výkonná kanvica, ohrevný článok s jednoduchým čistením

Rýchle a jednoduché varenie

  • 1,5 l 2400 W

  • Ukazovateľ hladiny vody

  • Bielo-modrá

  • Výklopné veko

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Kanvicu je možné plniť cez náustok alebo otvorením veka.

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Navíjač kábla na jednoduché odkladanie

Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý nerezový článok zaručuje rýchly ohrev a jednoduché čistenie.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

240

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

v kondici mnoho let

Super konvice s jemným sítkem. Je neuvěřitelné, že konvice funguje již asi 6 let a pořád OK...

Výhody

dlouhá výdrž

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Dátum použitia 2020-05-10

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Dátum použitia 2020-05-10

30/09/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Rychlovarná konvice

Produkt Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice splňuje očekávání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Dátum použitia 2020-08-30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Dátum použitia 2020-08-30

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní

S konvicí jsem plně spokojená, voda je uvařená za chviličku, dobře se s ní manipuluje, jednoduchá na ovládání.

Výhody

Rychlá, pěkná

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Dátum použitia 2020-04-05

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4646/00 Rychlovarná konvice

Dátum použitia 2020-04-05

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky