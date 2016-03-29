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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD4676/40
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini kettle
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Kettle

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionKanvica

HD4676/40

5

| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Uvarte vždy len potrebné množstvo

Jedinečná funkcia „ukazovateľ jednej šálky“ štýlovej kanvice Philips HD4676/40 umožňuje uvariť presne také množstvo vody, ktoré potrebujete. Tým ľahko ušetríte až 66 % energie a znížite svoj vplyv na životné prostredie.

Zobraziť všetky výhody

Táto kanvica ušetrí až 66 % energie

Uvarte vždy len potrebné množstvo

  • 1,0 l 2400 W

  • Ukazovateľ 1 šálky

  • Bielo-levanduľový

  • Výklopné veko

Ukazovateľ objemu jednej šálky na prípravu presne potrebného množstva vody

Ukazovateľ objemu jednej šálky na prípravu presne potrebného množstva vody

Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí až 66 % energie a vody, čím prispieva k ochrane životného prostredia.

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok z nehrdzavejúcej ocele v tejto kanvici Philips zaistí rýchle zovretie a jednoduché čistenie.

Dvojitý filter na zachytenie vodného kameňa zabezpečí šálku čistej vody

Dvojitý filter na zachytenie vodného kameňa zabezpečí šálku čistej vody

Dvojitý filter na zachytenie vodného kameňa zabezpečí šálku čistej vody a čistejšiu kanvicu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik

08/03/2015

Polska

Polska

Ekologiczny,jedyny taki :)

Jest rewelacyjny bo nie musze gotować wody więcej niż jej potrzebuję czyli nie zużywam nie potrzebnie energii elektrycznej :) Szybko i łatwo się go napełnia,lekki i przyjemny dla oka.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik

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