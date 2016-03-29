Tento produkt už nie je dostupný
Uvarte vždy len potrebné množstvo
Jedinečná funkcia „ukazovateľ jednej šálky“ štýlovej kanvice Philips HD4676/40 umožňuje uvariť presne také množstvo vody, ktoré potrebujete. Tým ľahko ušetríte až 66 % energie a znížite svoj vplyv na životné prostredie.
1,0 l 2400 W
Ukazovateľ 1 šálky
Bielo-levanduľový
Výklopné veko
Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí až 66 % energie a vody, čím prispieva k ochrane životného prostredia.
Skrytý vyhrievací článok z nehrdzavejúcej ocele v tejto kanvici Philips zaistí rýchle zovretie a jednoduché čistenie.
Dvojitý filter na zachytenie vodného kameňa zabezpečí šálku čistej vody a čistejšiu kanvicu.
5.0
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
SewSew
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik
ania2812
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik
mama30
08/03/2015
Polska
Ekologiczny,jedyny taki :)
Jest rewelacyjny bo nie musze gotować wody więcej niż jej potrzebuję czyli nie zużywam nie potrzebnie energii elektrycznej :) Szybko i łatwo się go napełnia,lekki i przyjemny dla oka.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD4676/40 Czajnik