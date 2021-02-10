Tento produkt už nie je dostupný
HD4681/80
1,7 l 2400 W
Ukazovateľ hladiny vody
Bielo-oranžová
Výklopné veko
Zvonček zazvoní, keď je voda pripravená
4.0
z 5
2
Recenzie
Bobo53
10/02/2021
Slovensko
Produkt má dobré funkcie.
Chcem opäť takú kanvicu a už sa nevyrába. Hlavne vydržala dlho a cinknutie po dokončení.
Výhody
Zvukové oznámenie ...
Nevýhody
Žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4681/00 Kanvica
Date of Use 2019-02-10
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4681/00 Kanvica
Date of Use 2019-02-10
Avel
25/08/2013
Česká republika
Výborná konvice, bohuzel ne na dlouho
Tuto konvici jsme si koupili 2x, protoze je designove povedena, rychla... ale odejde ihned po 2 lete zaruce. Kupujeme znacku Philips radi, ale tohle nas zklamalo.
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4681/55 Varná konvice
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4681/55 Varná konvice