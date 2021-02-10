VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Čistá voda, čistejšia kanvica
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Čistá voda, čistejšia kanvica
  • Čistá voda, čistejšia kanvica
  • Čistá voda, čistejšia kanvica
  • Čistá voda, čistejšia kanvica
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Čistá voda, čistejšia kanvica
  • Čistá voda, čistejšia kanvica
  • Čistá voda, čistejšia kanvica

Tento produkt už nie je dostupný

Kanvica

HD4681/80

4
| (2) Recenzie
Čistá voda, čistejšia kanvica
Nebolo by to skvelé uvariť vodu za niekoľko sekúnd a jednoducho vyčistiť kanvicu? Plochý ohrevný článok kanvice Philips umožňuje rýchlo uvariť vodu a zároveň sa jednoducho čistí. Umývateľný filter na zachytenie vodného kameňa vám zabezpečí čistú vodu, a tým aj čistejšie nápoje.
Zobraziť všetky výhody

Výkonná kanvica, ohrevný článok s jednoduchým čistením

Čistá voda, čistejšia kanvica

  • 1,7 l 2400 W

  • Ukazovateľ hladiny vody

  • Bielo-oranžová

  • Výklopné veko

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Skrytý vyhrievací článok pre rýchle zovretie a jednoduché čistenie

Zvonček zazvoní, keď je voda pripravená

Zvonček zazvoní, keď je voda pripravená

Kontrolné svetlo signalizuje, že je kanvica zapnutá

Kontrolné svetlo signalizuje, že je kanvica zapnutá

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.0

z 5

2

Recenzie

4
2
1

10/02/2021

Slovensko

Slovensko

Produkt má dobré funkcie.

Chcem opäť takú kanvicu a už sa nevyrába. Hlavne vydržala dlho a cinknutie po dokončení.

Výhody

Zvukové oznámenie ...

Nevýhody

Žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4681/00 Kanvica

Date of Use 2019-02-10

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4681/00 Kanvica

Date of Use 2019-02-10

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výborná konvice, bohuzel ne na dlouho

Tuto konvici jsme si koupili 2x, protoze je designove povedena, rychla... ale odejde ihned po 2 lete zaruce. Kupujeme znacku Philips radi, ale tohle nas zklamalo.

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4681/55 Varná konvice

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4681/55 Varná konvice

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky