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Všetky rady

  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou
  • Horúce nápoje s lahodnou chuťou

Tento produkt už nie je dostupný

Pure Essentials CollectionKanvica

HD4686/90

3.6
| (9) Recenzie
Horúce nápoje s lahodnou chuťou
Na dosiahnutie maximálnej chuti sa musia horúce nápoje pripravovať pri ideálnej teplote: na zelený čaj je potrebná voda teploty max. 80 °C, na instantnú kávu 90 °C a na čierny čaj, horúcu čokoládu alebo polievku potrebujete vodu s teplotou 100 °C. Vyberte to správne nastavenie vašej kanvice a vychutnajte si svoj obľúbený nápoj.
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S optimálnymi nastaveniami teploty vášho nápoja

Horúce nápoje s lahodnou chuťou

  • 1,5 l 2400 W

  • Digitálne ovládanie teploty

  • Čierna

  • Udržanie teploty

Digitálne nastavenia teploty: 40, 80, 90 a 100 °C

Digitálne nastavenia teploty: 40, 80, 90 a 100 °C

Nastavenia teploty 40, 80, 90 a 100 °C zabezpečia, že základná prísada vášho čaju, instantnej kávy, polievky alebo cestovín bude mať požadovanú teplotu.

Funkcia udržania teploty udržuje vodu teplú podľa Vami nastavenej teploty

Funkcia udržania teploty udržuje vodu teplú podľa Vami nastavenej teploty

Funkcia udržania teploty udržuje vodu teplú podľa vami nastavenej teploty.

Otočné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Otočné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie

Otočné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie, ktoré zároveň zabraňuje kontaktu s parou.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.6

z 5

9

Recenzie

4

26/10/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná konvice

Konvici máme už 10let a zatím bez poruchy. Jednoduché ovládání a za mě výhoda výklopného víka. Škoda, že tento model už není dostupný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

21/07/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělá konvice

Skvělá konvice, stabilní, jednoduché nastavení teploty. Celkem rychlý ohřev. Zatím nejlepší konvice, jakou jsem měla.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

02/07/2018

Česká republika

Česká republika

Perfektná a spoľahlivá konvica

Slúži mi už pekných pár rokov (9) a stále funguje, ako keby bola nová! Skutočne perfektný produkt! Mimo iné, ako všetky produkty od Philipsu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

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