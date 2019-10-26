Tento produkt už nie je dostupný
HD4686/90
1,5 l 2400 W
Digitálne ovládanie teploty
Čierna
Udržanie teploty
Nastavenia teploty 40, 80, 90 a 100 °C zabezpečia, že základná prísada vášho čaju, instantnej kávy, polievky alebo cestovín bude mať požadovanú teplotu.
Funkcia udržania teploty udržuje vodu teplú podľa vami nastavenej teploty.
Otočné veko s veľkým otvorom na jednoduché plnenie a čistenie, ktoré zároveň zabraňuje kontaktu s parou.
3.6
z 5
9
Recenzie
Alena123
26/10/2019
Česká republika
Výborná konvice
Konvici máme už 10let a zatím bez poruchy. Jednoduché ovládání a za mě výhoda výklopného víka. Škoda, že tento model už není dostupný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Micha
21/07/2018
Česká republika
Skvělá konvice
Skvělá konvice, stabilní, jednoduché nastavení teploty. Celkem rychlý ohřev. Zatím nejlepší konvice, jakou jsem měla.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Jeliman007
02/07/2018
Česká republika
Perfektná a spoľahlivá konvica
Slúži mi už pekných pár rokov (9) a stále funguje, ako keby bola nová! Skutočne perfektný produkt! Mimo iné, ako všetky produkty od Philipsu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice