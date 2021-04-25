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Všetky rady

  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
  • Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru

Tento produkt už nie je dostupný

Multifunkčné zariadenie

HD4749/70

4.7
| (587) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru
Nové multifunkčné elektrické hrnce značky Philips sú vybavené inteligentným ovládaním teploty a viac než 22 vopred nastavenými programami varenia, ktoré umožňujú varenie vašich obľúbených jedál bez dozoru. Keramický hrniec s vonkajšími držadlami a skladateľným vnútorným vekom sa používa ešte pohodlnejšie.
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MyRecipe umožňuje rýchle opakovanie obľúbených jedál

Varte svoje obľúbené jedlá bez dozoru

  • 3D ohrev

  • Fázové varenie

  • MyRecipe

  • 5 l

Viac ako 22 predvolených programov pre jednoduché varenie

Viac ako 22 predvolených programov pre jednoduché varenie

Viac ako 22 predvolených programov pre jednoduché varenie.

Funkcia fázového varenia na prispôsobenie obľúbených receptov

Funkcia fázového varenia na prispôsobenie obľúbených receptov

Funkcia fázového varenia na prispôsobenie obľúbených receptov.

Funkcia 3D ohrevu zaistí rovnomerne ohriate jedlá

Funkcia 3D ohrevu zaistí rovnomerne ohriate jedlá

Funkcia 3D ohrevu zaistí rovnomerne ohriate jedlá

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

587

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nový rozmer varenia

To čo výrobok sľubuje, to aj spĺňa. Spokojnosť, ľahká obsluha, a výsledok zatiaľ vždy chutil.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker

19/04/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výborný pomocník pro vaření

Multifunkční hrnec umožňuje přípravu mnoha pokrmů, lze vařit přes noc, snadno se umývá a nezabere moc místa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker

23/01/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

A good value for money multicooker!

The multi-cooker is built nicely and feels robust enough to last. The esthetics are pleasing but the cooking time setup could be made easier with a button to increase or decrease the value, instead of it just cycling upwards. Another useful feature that is missing is the drainage for the condensed water on the lid, which can overflow sometimes after opening the lid, and get into the inside chamber.

Výhody

Manufacture quality, ease of use

Nevýhody

Fidly cooking time setup

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD3037/70 MultiCooker

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD3037/70 MultiCooker

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky