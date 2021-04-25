Tento produkt už nie je dostupný
3D ohrev
Fázové varenie
MyRecipe
5 l
Viac ako 22 predvolených programov pre jednoduché varenie.
Funkcia fázového varenia na prispôsobenie obľúbených receptov.
Funkcia 3D ohrevu zaistí rovnomerne ohriate jedlá
4.7
z 5
587
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
Stevacka
25/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Nový rozmer varenia
To čo výrobok sľubuje, to aj spĺňa. Spokojnosť, ľahká obsluha, a výsledok zatiaľ vždy chutil.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker
Jitka17a
19/04/2021
Česká republika
Overený kupujúci
výborný pomocník pro vaření
Multifunkční hrnec umožňuje přípravu mnoha pokrmů, lze vařit přes noc, snadno se umývá a nezabere moc místa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4749/70 Multifunkční hrnec Multicooker
IgorBrno
23/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
A good value for money multicooker!
The multi-cooker is built nicely and feels robust enough to last. The esthetics are pleasing but the cooking time setup could be made easier with a button to increase or decrease the value, instead of it just cycling upwards. Another useful feature that is missing is the drainage for the condensed water on the lid, which can overflow sometimes after opening the lid, and get into the inside chamber.
Výhody
Manufacture quality, ease of use
Nevýhody
Fidly cooking time setup
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD3037/70 MultiCooker
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD3037/70 MultiCooker