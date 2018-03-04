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Všetky rady

  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionHriankovač

HD4825/00

4
| (6) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
Pomocou tohto kompaktného hriankovača si užite vynikajúce hrianky z čerstvého i mrazeného chleba. Ponúka rozšírenú nahrievaciu plochu na rovnomernejšie pečenie, rozmrazovanie a okamžité pečenie priamo zo zmrazeného pečiva a ovládanie intenzity opekania podľa vašej chuti.
Zobraziť všetky výhody

V kompaktnom kovovom dizajne

Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva

  • Kov

  • Kompaktná

Rozšírená nahrievacia plocha

Rozšírená nahrievacia plocha

Rozšírená nahrievacia plocha pre rovnomernejšie opečenie hrianky.

Rozmrazujte a opekajte chlieb priamo z mrazničky

Rozmrazujte a opekajte chlieb priamo z mrazničky

Rozmrazujte a opekajte chlieb priamo z mrazničky.

Variabilné ovládanie opekania presne podľa chuti

Variabilné ovládanie opekania presne podľa chuti

Variabilné ovládanie opekania presne podľa chuti.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

6

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

4
2
1

04/03/2018

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobre

Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

21/03/2020

България

България

Overený kupujúci

Продуктът е чудесен!

Харесвам дизайна! Компактен е! Цеетово ми допада!!

Výhody

Компактен и с добър дизайн

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HD4825/90 Тостер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HD4825/90 Тостер

21/01/2020

България

България

Overený kupujúci

Чудесен уред

Перфектна и равномерна работа, изчистен дизайн и функционален.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HD4825/90 Тостер

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HD4825/90 Тостер

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