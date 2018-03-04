Tento produkt už nie je dostupný
Kov
Kompaktná
Rozšírená nahrievacia plocha pre rovnomernejšie opečenie hrianky.
Rozmrazujte a opekajte chlieb priamo z mrazničky.
Variabilné ovládanie opekania presne podľa chuti.
4.0
z 5
6
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Jerko
04/03/2018
Slovensko
Veľmi dobre
Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
Nezi
21/03/2020
България
Overený kupujúci
Продуктът е чудесен!
Харесвам дизайна! Компактен е! Цеетово ми допада!!
Výhody
Компактен и с добър дизайн
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Лъки
21/01/2020
България
Overený kupujúci
Чудесен уред
Перфектна и равномерна работа, изчистен дизайн и функционален.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HD4825/90 Тостер
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Колекция Daily HD4825/90 Тостер