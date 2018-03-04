Tento produkt už nie je dostupný
Kov
Kompaktná
Rozšírená nahrievacia plocha na rovnomernejšie opečenie hrianok.
Rozmrazujte a opekajte chlieb priamo z mrazničky.
Variabilné ovládanie opekania podľa vašej chuti.
4.5
z 5
19
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Jerko
04/03/2018
Slovensko
Veľmi dobre
Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 Hriankovač
mami68
06/12/2020
Magyarország
A tökéletes pirítós titka
Finom, kívül ropogós belül szaftos, egyenletesen sült pirítóst készít. Gyors, jól szabályozható a teljesítmény. Remélem olyan sokáig bírja, mint az előző Philips kenyérpirítónk( kb 18 év),
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Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító
Bianca21
18/10/2019
Magyarország
Sok szempontból jó választás
Szép design, kis méretű, így kis helyen is elfér. Megbízható műkődés.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító