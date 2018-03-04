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Všetky rady

  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
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  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
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  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
  • Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionHriankovač

HD4825/90

4.5
| (19) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt
Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva
Pomocou tohto kompaktného hriankovača si užite vynikajúce hrianky z čerstvého i mrazeného chleba. Ponúka rozšírenú nahrievaciu plochu na rovnomernejšie pečenie, rozmrazovanie a okamžité pečenie priamo zo zmrazeného pečiva a ovládanie intenzity opekania podľa vašej chuti.
Zobraziť všetky výhody

V kompaktnom kovovom dizajne

Vynikajúca hrianka, z čerstvého alebo mrazeného pečiva

  • Kov

  • Kompaktná

Rozšírená nahrievacia plocha

Rozšírená nahrievacia plocha na rovnomernejšie opečenie hrianok.

Rozmrazujte a opekajte chlieb priamo z mrazničky

Rozmrazujte a opekajte chlieb priamo z mrazničky

Rozmrazujte a opekajte chlieb priamo z mrazničky.

Variabilné ovládanie opekania podľa vašej chuti

Variabilné ovládanie opekania podľa vašej chuti

Variabilné ovládanie opekania podľa vašej chuti.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

19

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

1

04/03/2018

Slovensko

Slovensko

Veľmi dobre

Robí dobre toasty. Rovnomerne opečené. Užitočný pomocník.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 Hriankovač

06/12/2020

Magyarország

Magyarország

A tökéletes pirítós titka

Finom, kívül ropogós belül szaftos, egyenletesen sült pirítóst készít. Gyors, jól szabályozható a teljesítmény. Remélem olyan sokáig bírja, mint az előző Philips kenyérpirítónk( kb 18 év),

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Sok szempontból jó választás

Szép design, kis méretű, így kis helyen is elfér. Megbízható műkődés.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HD4825/90 kenyérpirító

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  • Tipy a triky