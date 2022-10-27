100 % bioplast²
Kapacita 1,2 l/10 veľkých šálok
Automatické vypnutie
Matná zamatovo biela povrchová úprava
Táto praktická dýza v kanvici kávovaru rovnomerne rozmiešava pritekajúcu kávu v celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.
Funkcia automatického vypnutia vypne zariadenie po 30 minútach, čím pomáha šetriť energiu a prináša vyššiu bezpečnosť. Plná kanvica sa uvarí za 10 minút, čím sa ešte viac zvyšuje úspora energie.
Trvalo udržateľný dizajn zo 100 % bioplastov² a so stopou CO2 zníženou o 24 %¹. Tento prelomový materiál bude mať nepochybne pozitívny dopad ako na vašu kuchyňu, tak aj na životné prostredie.
Ocenenia
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Káva, která vás probudí
Kávu piju každý den po litrech. Hledal jsem tedy něco, co bude dobře fungovat, nebude to trvat dlouho a káva z něj bude super. Toto všechno tento kávovar splňuje
Výhody
Ekologické balení, rychlost a kvalita
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Super kávovar :)
Jakožto domácnost, kde kafe pijeme fakt ve velkém, je tohle přesně to, co jsme potřebovali. Ráno udělám kávu a mám ji ještě odpoledne. Prostě si jen doliju. Jako v amerických filmech. Za mě super! :)
Výhody
velké množství kávy, design
Nevýhody
kratší kabel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Kávaježivot
16/10/2022
Česká republika
Dostatok kávy pre všetkých!
Kávovar je super rýchly, pripraví dostatok kávy pre celú rodinu behom pár minút. A ešte k tomu jednoduchý dizajn, ktorý obzvlaštni každú kuchyňu!
Výhody
Rýchla príprava, veľké množstvo kávy, pekný dizajn
Nevýhody
Žiadne :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l
¹Výpočet založený na výrobe rovnakého spotrebiča s použitím bioplastu v porovnaní so 100 % pôvodným plastom (alebo pôvodným polypropylénom)
²Hlavné telo je vyrobené zo 100 % polypropylénového plastu z certifikovaných zdrojov bioplastov na základe hmotnostnej kompenzácie (bioplast tvorí 82 % celkového množstva plastu).