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  • Raňajky odteraz ešte lepšie
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Eco Conscious EditionPrekvapkávací kávovar, 1,2 l

HD5120/00

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

4 Ocenenia

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Vychutnajte si skvelú chuť a vôňu kávy každé ráno. Trvalo udržateľný dizajn zo 100 % bioplastu², s uhlíkovou stopou zníženou počas výrobného procesu o 24 %¹ a energeticky účinnými funkciami pre zelenšiu budúcnosť.
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S kávovarom Philips Eco Conscious

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  • 100 % bioplast²

  • Kapacita 1,2 l/10 veľkých šálok

  • Automatické vypnutie

  • Matná zamatovo biela povrchová úprava

Funkcia Aroma Twister na zaistenie skvelej chuti a intenzívnej vône

Táto praktická dýza v kanvici kávovaru rovnomerne rozmiešava pritekajúcu kávu v celej kanvici, vďaka čomu sa aróma rovnomerne rozkladá a vy si ju môžete vychutnať od prvej až po poslednú šálku.

Šetrite energiu vďaka rýchlemu času prípravy a automatickému vypnutiu

Šetrite energiu vďaka rýchlemu času prípravy a automatickému vypnutiu

Funkcia automatického vypnutia vypne zariadenie po 30 minútach, čím pomáha šetriť energiu a prináša vyššiu bezpečnosť. Plná kanvica sa uvarí za 10 minút, čím sa ešte viac zvyšuje úspora energie.

Trvalo udržateľný dizajn pre zelenšiu budúcnosť

Trvalo udržateľný dizajn pre zelenšiu budúcnosť

Trvalo udržateľný dizajn zo 100 % bioplastov² a so stopou CO2 zníženou o 24 %¹. Tento prelomový materiál bude mať nepochybne pozitívny dopad ako na vašu kuchyňu, tak aj na životné prostredie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Káva, která vás probudí

Kávu piju každý den po litrech. Hledal jsem tedy něco, co bude dobře fungovat, nebude to trvat dlouho a káva z něj bude super. Toto všechno tento kávovar splňuje

Výhody

Ekologické balení, rychlost a kvalita

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super kávovar :)

Jakožto domácnost, kde kafe pijeme fakt ve velkém, je tohle přesně to, co jsme potřebovali. Ráno udělám kávu a mám ji ještě odpoledne. Prostě si jen doliju. Jako v amerických filmech. Za mě super! :)

Výhody

velké množství kávy, design

Nevýhody

kratší kabel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

16/10/2022

Česká republika

Česká republika

Dostatok kávy pre všetkých!

Kávovar je super rýchly, pripraví dostatok kávy pre celú rodinu behom pár minút. A ešte k tomu jednoduchý dizajn, ktorý obzvlaštni každú kuchyňu!

Výhody

Rýchla príprava, veľké množstvo kávy, pekný dizajn

Nevýhody

Žiadne :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eco Conscious Edition HD5120/00 Kávovar na filtrovanou kávu 1,2 l

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. ¹Výpočet založený na výrobe rovnakého spotrebiča s použitím bioplastu v porovnaní so 100 % pôvodným plastom (alebo pôvodným polypropylénom)

  2. ²Hlavné telo je vyrobené zo 100 % polypropylénového plastu z certifikovaných zdrojov bioplastov na základe hmotnostnej kompenzácie (bioplast tvorí 82 % celkového množstva plastu).